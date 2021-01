KRP saanut valmiiksi esitutkinnan Tampereella asuvan miehen epäillyistä 20 vuoden takaisista sotarikoksista Liberiassa

Sierraleonelaismiestä epäillään muun muassa murhista ja törkeistä sodankäyntirikoksista.

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa vuonna 1969 syntynyttä sierraleonelaismiestä epäillään useista Liberiassa tapahtuneista törkeistä rikoksista vuosina 2000–2003. Poliisi kertoo asiasta tiedotteessaan.

Miehen epäillään syyllistyneen muun muassa murhiin, törkeisiin sodankäyntirikoksiin ja siviileihin kohdistettuihin törkeisiin ihmisoikeuksien loukkauksiin poikkeusoloissa. Tutkinnassa on sovellettu tekoaikana voimassa ollutta rikoslakia, nykyisen rikoslain mukaiset nimikkeet ovat törkeä sotarikos ja törkeä rikos ihmisyyttä vastaan.

Rikosten epäillään tapahtuneen Liberian sisällissodan aikana, jolloin epäilty on ollut johtavassa asemassa sierraleonelaisessa kapinallisryhmässä Revolutionary United Front (RUF). Ryhmässä toimiessaan miehen epäillään sekä syyllistyneen että toimineen yllyttäjänä lukuisiin törkeisiin rikoksiin.

– Tutkintaprosessi on ollut erittäin laaja ja siihen on sisältynyt paljon kansainvälistä yhteistyötä. Esitutkintaa on tehty pääasiassa Liberiassa ja osittain Sierra Leonessa, joihin suuntautuneilla matkoilla on kuultu todistajia ja asianomistajia. Yhteistyö on ollut toimivaa niin Suomessa kuin kansainvälisten kumppaniemme kesken, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Thomas Elfgren Keskusrikospoliisista kertoo.

Rikoksista epäilty mies on asunut vuosia Suomessa ja Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi hänet maaliskuussa 2020.

Jutun esitutkinta aloitettiin syksyllä 2018 valtakunnansyyttäjän määräyksestä. Esitutkinta siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan valtakunnansyyttäjän toimistoon.

Syytteen nostamisen määräpäivä on 25. tammikuuta 2021. Syyttäjänä asiassa toimii valtionsyyttäjä Tom Laitinen.