Marja-Liisa, 68, lähti hiihtämään järven jäälle – pian alkoivat kauhun hetket: ”Huusin apua, mutta kuka nyt kuulisi”

Marja-Liisa Manka uskoo, että urheilutaustasta oli apua vedestä pelastumisessa.

Kangasalainen Marja-Liisa Manka, 68, koki keskiviikkona hiihtoreissun, jota hän ei kovin nopeasti unohda.

Manka lähti keskiviikkona hiihtämään rannansuuntaisesti miehensä varoittelusta huolimatta. Ennen matkaan lähtöä hän tutki huolella jään kantavuuden, joka vaikutti hyvältä. Luottoa toi myös, että Kangasalla on viime aikoina ollut pakkasöitä.

– Varoituksista huolimatta painelin tuohon muka tuttuun paikkaan ja lähelle.

Vähän ajan kuluttua jää kuitenkin petti, ja Manka tippui jääkylmään veteen.

– Huusin apua, mutta kuka nyt kuulisi, hän kirjoitti jälkeenpäin Facebook-päivitykseensä.

Hän ymmärsi, että pelastuakseen hänen on saatava sukset jalastaan. Hänen onnistui kääntyä selin, minkä jälkeen hän saikin sukset jalastaan. Vähä vähältä hän hilasi itseään ylös ja lopulta hän löysi itsensä rannasta.

Matka oli kuitenkin vasta alussa, sillä matkaa kotiin oli vielä jonkin verran. Sukset ja pipo saivat jäädä jäälle.

Pipo ja sukset jäivät jäälle.­

Urheilutausta auttoi pelastumaan

Manka on onnekas, ja hän pääsi ylös järvestä. Hän ei uskalla tarkkaan sanoa, kuinka monta minuuttia hän vedessä vietti, mutta arvelee, että ainakin viisi.

Aivan pelkästä onnesta ei ole kyse, sillä Manka on kokenut avantouija. Vesi on siis tuttu elementti. Hiihtämisen lisäksi hän juoksee vuosittain paljon, ja esimerkiksi viime vuonna juoksukilometrejä kertyi yli tuhat.

– Joulukuun puolivälistä lähtien olen käynyt joka aamu kylmässä vedessä uimassa.

Manka uskoo hyvän kuntonsa auttaneen pelastumisessa. Samoin uskoivat paikalle hälytetyt ensihoitajat.

– Ensihoitajat sanoivat, että hyvä kunto varmasti auttoi. He ovat nähneet toisenlaisiakin lopputuloksia.

Sauvat auttoivat jaksamaan kotiin

Putoamispaikkaan on Mankoilta matkaa puolisen kilometriä. Manka kertoo, että oli onni, että paikka on niin lähellä, sillä hän kuvailee jalkojaan pökkelöiksi. Matkalla on jyrkkä rinne, mutta rannasta mukaan otetut sauvat auttoivat jaksamaan.

– Jouduin kapuamaan rinteen ylös tiheässä metsässä.

Manka kertoo, että kotiin päästyään hän oli melkoisessa tokkurassa ja sekava. Hänen säikähtänyt miehensä komensi hänet riisumaan vaatteensa ja menemään lämpimään suihkuun, mutta Manka tyytyi istumaan suihkun lattialle käsisuihkun kanssa.

– Ajattelin, että en voi mennä suihkuun, koska hiukseni kastuvat, hän nauraa jälkeenpäin.

Lopulta mies sai Mankan kuitenkin kunnon suihkuun.

– Tokenin ja muistin, että tukkani on likainen ja kaipaa pesua. Niinpä pesin sen.

Ambulanssin saapumisessa kesti ja kun ensihoitajat saapuivat, Manka kertoo voineensa paremmin. Ensihoitajat mittasivat hänen ruumiinlämpönsä, joka oli jo 35 astetta. Hän arvelee sen laskeneen kuitenkin alemmas.

Siitä huolimatta hän ei halunnut lähteä ambulanssin kyytiin, mutta ensihoitajien ohjeesta hän meni vielä saunaan lämpenemään.

– Häpesin hampaat kalisten. Mielessä olivat kaikki elämänaikaiset varoittelut heikoista jäistä.

Jälkeenpäin Manka kertoo tunteneensa niin kovaa häpeää, että hän ei meinannut kehdata soittaa ambulanssia.

– Häpesin, koska olin mennyt heikoille jäille. Olen aikuinen ihminen, jonka pitäisi tietää tällaiset asiat.

Marja-Liisan pipo pelastettiin jo keskiviikkona.­

Manka halusi varoittaa muita

Hän kertoo halunneensa jakaa tarinansa varoittaakseen muitakin siitä, että jäät ovat vielä hauraita, vaikka pakkasta onkin ollut.

– Ajattelin, että jos edes joku pelastuisi sillä, että yksi jakaa oman tyhmyytensä.

Retkiluistelijat kävivät torstaina Mankan kanssa paikassa, jossa hän tippui järveen. He mittasivat jään paksuudeksi 7–8 senttiä. Paikassa, johon Manka tippui, jää oli kuitenkin paljon ohuempaa.

Luistelijat kurkottivat teleskooppivarrella jäälle jääneen pipon takaisin omistajalleen.

Suksensa Manka sai takaisin jo keskiviikkona, sillä hänen miehensä kävi hakemassa ne.

Kokonaisuudessaan Manka kertoo olevansa jo kunnossa, mutta muistoksi Mankalle jäi mustelmia selkään ja kyynärpäihin, joiden varassa hän ponnisteli ylös