Epävarmuus koronatilanteesta painaa Pirkanmaalla: vain lasten ja nuorten harrastustoiminnalle vihreää valoa

Ovatko hengitysinfektiot vähentyneet oikeasti vai ovatko joulun ajan lomat padonneet näytteenottoon hakeutumista, pohtii alueellinen koronanyrkki.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanne on myönteisestä kehityksestä huolimatta edelleen kiihtymisvaiheessa. Koronatartuntojen kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt 29 tartuntaa 100 000:tta asukasta kohden. Positiivisten löydösten prosenttiosuus Fimlabin tutkimuksissa on 1,3 prosenttia.

Lukemista kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) tuoreessa tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan näytteenottoon hakeutuneiden määrä on edelleen selvästi alhaisempi kuin joulun alla. Toistaiseksi ei tiedetä, onko kyse todellisesta hengitysinfektioiden määrän vähenemisestä vai lomien aiheuttamasta viiveestä näytteenottoon hakeutumisessa.

Näytteenottomäärien alhaisuudesta ja virusmuunnokseen liittyvästä epävarmuudesta johtuen Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä päätti tiistaina pitää nykyiset suositukset voimassa toistaiseksi, lukuun ottamatta lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

”Koronanyrkki” katsoo, että alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta voidaan käynnistää 10. tammikuuta eli tämän viikon sunnuntaina korkeintaan kymmenen henkilön ryhmissä Avin kokoontumisrajoitusta noudattaen.

Tiedotteen mukaan perusopetus ja toisen asteen opetus käynnistetään lähiopetuksena ja siirretään tarvittaessa tapauskohtaisesti kouluittain etäopetukseen. Toisella asteella suositellaan edelleen maskien käyttöä.

Muita Pirkanmaan linjauksia tarkastellaan seuraavan kerran maanantaina 11. tammikuuta 2021. Avin kokoontumisrajoitukset ovat voimassa sunnuntaihin 17. tammikuuta asti.

Joulun jälkeen tartuntoja perheissä

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 70 uutta koronatartuntaa. Niistä 77 prosentissa lähde pystyttiin selvittämään. Joulun jälkeisen viikon tartunnat painottuvat perhepiiriin, joissa todettiin 22 tartuntaa.

Sukulaisten tai ystävien tapaamisiin kohdentui seitsemän tartuntaa. Työpaikoilla todettiin 16 tartuntaa viidessä eri työpaikassa. Hoito- tai hoivayksiköstä tartunnan sai neljä henkilöä.

Myös ulkomailta oli peräisin neljä tartuntaa. Noin joka kolmas tartunnan saaneista oli edeltävästi karanteenissa viime viikolla.

Pirkanmaan voimassaolevat koronalinjaukset verkossa