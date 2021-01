Timo Lehikoinen sai kuvattua videolle, kuinka ilves juoksi Tampereen Nekalan alueella.

Timo Lehtonen kohtasi harvinaisen näyn puolenyön aikaan lauantai-iltana. Tampereella sijaitsevan Nekalan siirtolapuutarhan lähettyvillä liikkui vikkelästi poukkoileva ilves. Lehtonen sai tallennettua kissapedon juoksun videolle autostansa.

– Ensin ajattelin, että se on supikoira. Mutta kyllähän ilveksen tunnistaa, kun sillä on ne tupsukorvat ja turkki on tietyn näköinen, Lehtonen kertoo.

Lisäksi alle viikko sitten lähialueella oli ollut toinen ilveshavainto.

Ilves tallentui videolle Nekalassa.­

Nekalan siirtolapuutarha on luonnonläheinen alue. Palstan Nekalassa omistava Lehtonen on nähnyt alueella aiemmin kettuja ja peuroja, mutta kissapedon havainto oli jotakin erilaista.

– Olihan se yllätys. Kyseessä on petoeläin, niin se on tietysti vähän eri asia, Lehtonen sanoo.

– Vaikka ilves ei mikään karhu ole, niin kyllähän petoeläin kaupunkialueella voi olla stressaantunut ja silloin arvaamaton. Peto on kuitenkin aina peto, joten kyllä se vähän pelästytti. Toisaalta olin autossa, joten käänsin vaan vähän autoa sivuun ja kuvasin sen videonpätkän.

Lehtosen videosta kertoi ensimmäisenä Aamulehti.

Tampereen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Antti Lappalainen kommentoi Aamulehdelle, Nekalassa kuvatun videon eläin on ilves.

– On enemmän kuin lottovoitto, jos pääsee ilveksen kohtaamaan metsässä tai kaupunkialueella. Ilves on arka eläin, jolla on huippuvaistot, Lappalainen sanoi lehdelle.

Petoeläinhavainnosta olisi hyvä olla yhteydessä oman alueensa riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilölle. Yhteystiedot löytyvät Suomen riistakeskuksen sivuilta.

Yhdyshenkilö tarkastaa havainnon ja tiedot kirjataan Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään suurpetohavaintojärjestelmä Tassuun.