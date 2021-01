Rauhaniemessä kriittiset hetket: rokotukset jo pitkällä, mutta lisää sarastuneita tulee jatkuvasti – kuolleita yhä yhdeksän

Sadan koronan saaneen raja rikki. Henkilökunnastakin liki puolet kantaa tautia.

Vanhusten hoitoon keskittyneessä Rauhaniemen sairaalassa Tampereella on rikottu jo sadan koronatapauksen raja. Tuoreimman tiedon mukaan potilaista virus on todettu 57:llä ja henkilökunnasta 44:llä.

Yhteislukema on maanantai-iltapäivään mennessä siis jo 101. Tartuntoja todetaan jatkuvasti lisää, mikä aiheuttaa ihmetystä. Kun Pirkanmaan tartuntalukemat alkoivat pudota ennen joulua, ehdittiin Rauhaniemessäkin jo olettaa, että tauti pysähtyisi.

– Toiveissa oli, että olisimme saaneet koronan pois päiväjärjestyksestä, mutta yksikkö on varsin iso: potilaita ja henkilökuntaa on paljon, Tampereen kaupungin vs. hallintoylilääkäri Lauri Seinelä kuvailee tilannetta.

Tämän vuoden puolella sairastuneita on todettu kahdeksan. Heistä kolme on potilaita, viisi henkilökuntaa.

– Epidemia pitää pintansa, vaikka meillä on tällä hetkellä varsin hyvät suojautumistoimenpiteet ja hygienia on viritetty huippuunsa. Se kertoo sairauden luonteesta.

– Rauhaniemessä hoidetaan hauraita ja iäkkäitä ihmisiä. Tällaisissa paikoissa sairaus yleensä on pahin.

Rauhaniemi on normaalisti kolmen osaston ja yhteensä 96 potilaan yksikkö. Epidemian myötä sairaala on jaettu neljään osastoon, joista kaksi on koronaan sairastuneille, kaksi terveille.

Samalla potilaiden määrää on vähennetty reilusti. Potilasluku on pudonnut myös ikävimmän mahdollisen syyn seurauksena, sillä kaikkiaan yhdeksän potilasta on kuollut koronan vuoksi. Viimeisin kuolema tapahtui 27. joulukuuta.

Käytännössä selvästi yli puolet potilaista on saanut koronan ja henkilökunnastakin lähes puolet.

– Olemme onneksemme päässeet hyvään alkuun siinä, että henkilökunta näillä ei-sairastuneiden osastoilla alkaa olla pääsääntöisesti rokotettu. Tällä viikolla saadaan varmaan koko sairaalanväki rokotettua, Seinelä kertoo.

– Lisäksi sovimme tänään, että tällä viikolla päästään rokottamaan myös ei-sairastuneita potilaita. Että sillä lailla alkaa tässä vähän valoa olemaan.

Rauhaniemessä eletään siis kriittisiä hetkiä taistelussa aikaa vastaan. Rokotukset alkoivat viime viikolla, mutta suoja ei synny heti.

– Vasta-ainetasot lähtevät ensimmäisen rokotteen jälkeen viikossa hyvin nousuun. Mutta toki tarvitaan vielä se toinen rokote, että saadaan se paras suoja, Seinelä muistuttaa.

Jo rokotteen saaneilla hoitajilla koronaa ei ole todettu. Seinelä pitää mahdollisena, että niinkin voi käydä.

– Se on kuitenkin epätodennäköistä.