Nokian henkirikos: Poliisi kaipaa lisätietoja – tunnistatko kuvien autot tai polkupyöräilijän?

Poliisi pyytää tietoja kuvissa esiintyvistä autoista sekä polkupyöräilijästä. Nokian henkirikos tapahtui jouluyönä.

Poliisi pyytää jälleen yleisöltä apua Nokian jouluöisen henkirikoksen tutkinnassa.

Viime keskiviikkona poliisi julkaisi kuvia rikospaikan lähistöllä liikkuneesta miehestä ja pyysi hänestä tietoja. Nyt poliisi kuitenkin tiedottaa, että kuvan julkaiseminen ei ole toistaiseksi johtanut tunnistukseen.

Miehen lisäksi poliisi kaipaa nyt tietoja alla olevissa kuvissa esiintyvistä ajoneuvoista sekä polkupyöräilijästä. Poliisin mukaan kaikki kuvissa esiintyvät ovat liikkuneet tapahtumapaikan välittömässä läheisyydessä hieman ennen tai jälkeen rikostapahtuman jouluaaton ja joulupäivän välisenä yönä kello 00.00–00.45.

Poliisi pyytää kuvissa esiintyviä ihmisiä tai ajoneuvojen omistajia ilmoittautumaan vihjepuhelimeen 0295445317 tai sähköpostiin keskitettytutkinta.sisa-suomi@poliisi.fi.

Uhrina jouluyön henkirikoksessa oli nokialainen, vuonna 1990 syntynyt mies. Henkirikos tapahtui taloyhtiön parkkipaikalla Petäjäpolulla.

Tutkinnallisista syistä poliisi on ollut vaitonainen esimerkiksi rikoksen tekotavasta. Poliisin mukaan joitain tutkintalinjoja on saatu päätökseen ja useita on yhä työn alla.

Poliisi kertoi aiemmin, että tapahtumien aikaikkuna on kapea.

– Uhri on saapunut kotiportaan eteen klo 00.31, ja ohikulkija ilmoitti hänestä hätäkeskukseen klo 00.45, poliisin aiemmassa tiedotteessa kerrottiin.