Tutkintapyynnön mukaan isännöitsijä erehdytti ulkopaikkakuntalaisen naisen myymään asunnon perukirjaan merkityn arvon mukaan. Syyttäjä vaati isännöitsijälle vankeusrangaistusta törkeästä kiskonnasta. Ennen oikeudenkäyntiä osapuolet pääsivät sopuun, jossa asianajajat voittivat, valtio hävisi.

Tietämättömyys ja kritiikitön luottamus ovat yhdistelmä, joka voi aiheuttaa melkoisen taloudellisen vahingon vaaran. Näin kävi noin 60-vuotiaalle helsinkiläisnaiselle, joka meni myymään asunnon Tampereen Kalevasta selkeään alihintaan.

Nainen sai 24 neliön yksiön perinnöksi äitinsä kuoltua. Kun yksiössä asunut vuokralainen oli pian sen jälkeen muuttamassa pois, nainen kertoi isännöitsijälle harkitsevansa asunnosta luopumista.

Perukirjassa, joka päätyi myös isännöitsijän tietoon, asunnon arvoksi oli osin virheellisten tietojen pohjalta merkitty 55 000 euroa.

– Muistelen hänen kertoneen, että olisi molempien etu, että kauppa hoidettaisiin ilman välittäjää, tästä hyötyisimme molemmat rahallisesti, nainen muisteli poliisin kuulustelussa.

Nainen ei ymmärtänyt kyseenalaistaa perukirjan arviota. Hän kertoi poliisille luottaneensa isännöitsijän asiantuntemukseen. Naisen ja hänen puolisonsa lakimies oli tapahtuma-aikaan ulkomailla.

– Jos olisin tehnyt kaupat jonkun muun henkilön kanssa, olisin varmasti varmistunut vielä tarkemmin siitä, että hinta on varmasti oikea.

Nainen myönsi, että ”kaikki kävi lopulta niin nopeaan”. Pian asunto olikin jo isännöitsijän ja hänen vaimonsa omistuksessa. Kauppahinnaksi sovittiin osakkeen lainaosuus huomioiden hieman vajaat 58 000 euroa.

Halvalla meni. Kokenut kiinteistönvälittäjä arvioi myöhemmin poliisin pyynnöstä, että parvekkeellisen, linjasaneeratun asunnon arvo oli kauppahetkellä noin 115 000 euroa.

– Asunto-osakeyhtiön mikrosijaintia asuinalueella voidaan pitää erinomaisena. Arvioinnin kohde sijaitsee keskeisellä paikalla valtaväylänä toimivan Sammonkadun varrella, kiinteistönvälittäjä kirjasi arvioonsa.

Välittäjä korosti muun muassa asunnon hyvää yleiskuntoa ja sen sijaintia 7. kerroksessa, missä ”liikenteen aiheuttama melu ei kovasti häiritse asumista”.

Kiistellyn yksiön 7. kerroksen parvekkeelta näkee kauas.­

Kiistely asunnon todellisesta arvosta alkoi, kun Suomeen palannut naisen lakimies sai kuulla kaupoista. Helsinkiläinen varatuomari reklamoi asiasta vain reilu viikko kauppojen jälkeen.

Tulikivi katkusi, kun varatuomari kertoi isännöitsijälle tämän hyväksikäyttäneen naisen ymmärtämättömyyttä. Varatuomari antoi isännöitsijälle kolme vaihtoehtoa: oikaista kauppahinta alkamaan ”vähintään 7 numerolla”, kaupanpurkua tai ”Voitte ilmoittaa, että Te ette tee asiassa mitään ja olen täysin väärässä”.

– Tässä asiassa käännyn viranomaisen puoleen ja selvitän Teidän aseman isännöitsijänä. Se on luottamusasema ja olette saanut siinä tietoja, joita olette käyttänyt hyväksenne, varatuomari kirjoitti.

– Älkää perustelko vastaustanne, ellei se johda oikaisuun, koska tämä asia on todella rivo minun silmissä ja tuntien (naisen).

Vastauksessaan varatuomarille isännöitsijän ja hänen vaimonsa asianajaja linjasi, että nainen on ollut tietoinen asunnon käyvästä arvosta.

– Päämiehesi on täysin oikeustoimikelpoinen työelämässä oleva henkilö, joka kykenee itsenäiseen tahdonmuodostukseen. Kauppa on syntynyt (naisen) itsensä aloitteesta ja hänellä on ollut mahdollisuus vetäytyä kaupasta ennen kauppakirjojen allekirjoitusta. Käsirahan suorittamisen ja kauppakirjan allekirjoituksen välillä on ollut yli viikko aikaa, isännöitsijän asianajaja kirjoitti.

Vastauksessa todettiin, että asuntoa pitäisi remontointia ainakin noin 10 000 eurolla. Asianajaja totesi myös, että nainen oli palauttanut vain kaksi huoneiston neljästä avaimesta, minkä vuoksi nainen saattaa joutua maksamaan taloyhtiön kaikkien yleisten tilojen lukitusten sarjoittamiset.

Suositulla Kalevan alueella, aivan ratikkakiskojen tuntumassa sijaitsevan yksiön arvo oli kiinteistönvälittäjän mukaan noin 115000 euroa. Nainen myi asunnon puoleen hintaan.­

Kun sopua ei löytynyt, naisen lakimies teki isännöitsijän menettelystä tutkintapyynnön poliisille.

– (Isännöitsijä) on toistuvasti sanonut, ettei asiassa tarvittu välittäjää ja siksi (nainen) ei osannut hakea asiantuntemusta. (Isännöitsijä) antoi luotettavan kuvan itsestään. (Nainen) on elämässään luottanut kanssaihmisiin, varatuomari kirjasi tutkintailmoitukseen.

Tutkintailmoituksen mukaan isännöitsijä oli puolisoineen hyötynyt kaupasta ”mitä ilmeisemmin 40 000 euroa”. Tutkinnan myöhemmässä vaiheessa varatuomari laati naisen nimissä lausunnon, jonka mukaan asunnon arvo oli kaupanteon hetkellä vähintään 110 000 euroa.

– Koen, että minua on petetty tässä asiassa, nainen kertoi esitutkinnassa.

– Meillä ei ollut käsitystä ulkopaikkakuntalaisesta hintatasosta emmekä asuntokauppoja ole vuosikausiin tehneet, naisen aviopuoliso puolestaan myönsi.

Sisä-Suomen aluesyyttäjä katsoi syytekynnyksen ylittyneen. Hän vaati isännöitsijälle tuomiota törkeästä kiskonnasta, josta vähimmäisrangaistus on neljä kuukautta vankeutta. Syyttäjän mukaan asunnon arvo oli ainakin noin 100 000 euroa.

Nainen yhtyi syytteeseen ja vaati isännöitsijää korvaamaan hänelle vahingonkorvauksena 50 000 euroa.

Oikeussaliin saakka ei lopulta päästy. Isännöitsijä ja nainen ilmoittivat oikeudelle päässeensä asiassa sovintoon.

Isännöitsijän maksettavaksi jäi sovinnon myötä 7 500 euroa. Summa jäi siis kauaksi naisen vaatimuksesta.

Pirkanmaan käräjäoikeuden päätöksessä korostetaan, että asia on loppuunkäsitelty sovitun summan tultua maksetuksi. Sen enempää sovinnosta ei kerrota.

Koska syyte jäi sillensä, valtio maksaa isännöitsijän puolustusasianajajan hieman alle 7 500 euron palkkion. Naisen oikeudenkäyntikulut jäävät hänen itsensä maksettaviksi.