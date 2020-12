18 vuoden takainen Pasi Aaltosen surma ei päädy oikeuteen – epäilty tekijä kuoli vuonna 2014

Poliisin esitutkinnan mukaan uhri ei tuntenut epäiltyä entuudestaan.

Mies, jonka poliisi epäilee surmanneen tamperelaisen Pasi Aaltosen vuonna 2002, ei päädy oikeuden eteen. Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Juha Siljamäki Sisä-Suomen poliisista kertoo epäillyn kuolleen jo kuusi vuotta sitten.

Rikosnimikkeenä esitutkinnassa on tappo. Teknisellä tutkinnalla on pystytty taltioimaan tutkimusnäytteistä DNA-tunniste, jonka avulla on pystytty viemään esitutkintaa eteenpäin.

Tämä uusi tutkintahaara on poliisin tiedotteen mukaan ollut esitutkinnassa vuoden 2017 alusta, eikä sen osalta ole ketään pidätetty tai vangittu.

Taltioitu DNA-tunniste kuuluu miehelle, joka on kuollut vuonna 2014. Esitutkinnan perusteella Aaltonen ja epäilty eivät ole tunteneet toisiaan entuudestaan.

Asiaa ei voida tämän epäillyn osalta saattaa syyteharkintaan eikä syyteharkinnan perusteella mahdolliseen oikeudenkäyntiin.

Poliisi tiedottaa esitutkinnasta ja sen tuloksista yksityiskohtaisemmin alkuvuodesta 2021.