Pirkanmaalla matalin koronalukema kuukauteen – Tays: ”Hetken voi jäljitystiimi huokaista”

Keskiviikko toi hämmentävästi vain 12 uutta positiivista testitulosta Pirkanmaan alueella. Edellisten 29 päivän keskiarvo oli 27,2.

Raportoitujen koronatartuntojen päivittäisvaihtelu on välillä melkoista. Ja silloin kun alaspäin mennään, niin hyvältähän se tuntuu.

– Hetken voi jäljitystiimi huokaista – eiliseltä vain 12 uutta koronatartuntaa Pirkanmaalle, Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) viestittää twiitissään.

Viimeksi pienempi lukema tilastoitiin tasan kuukausi sitten. 16. marraskuuta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) alueella oli erikoinen välipäivä, kun tartuntoja kirjattiin vain kolme.

Tuon päivän jälkeen Fimlab analysoi 29:ssä päivässä yhteensä 790 positiivista näytettä. Ennen eilistä keskiarvo oli siis lähes kuukauden ajan 27,2 tartuntaa päivässä.

Keskiviikon matalan lukeman myötä 14 vuorokauden ilmaantuvuus sataa tuhatta asukasta kohden putosi selvästi. Taysin antamien tartuntatietojen mukaan ilmaantuvuus on nyt 68,3. Ylimmillään ilmaantuvuus on ollut 79,1.

Näytteitä analysoitiin keskiviikkona 1660. Positiivisten näytteiden osuus oli vain 0,72 prosenttia eli epidemian perusvaiheen tasoa. Kiihtymisvaiheen, jossa Pirkanmaa edelleen on, alaraja on yksi prosentti. Leviämisvaiheessa prosentti on yli kahden.

Positiivisten näytteiden osuus on viimeisen viikon aikana ollut 1,65.