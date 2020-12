Poliisi kertoo, miten liki 20 vuotta vanhassa murha­mysteerissä päädyttiin aivan uuden epäillyn jäljille – ”Se on tässä se oleellinen tekijä”

Tamperelaisen Pasi Aaltosen surmasta epäilty ehti vältellä lain kouraa vuodesta 2002 näihin päiviin saakka.

Sisä-Suomen poliisin tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Juha Siljamäki vahvistaa IS:lle, että dna-tutkimus auttoi poliisin kokonaan uusille urille 18 vuotta vanhan henkirikoksen tutkinnassa.

– Dna-tutkimus on vuosien varrella kehittynyt, ja se on tässä oleellinen tekijä, että olemme päässeet asiassa eteenpäin, Siljamäki kertoo.

Ja kun vauhtiin päästiin, tulosta alkoi tulla.

– Tietenkin taktinen tutkinta tekee, mitä sille kuuluu. Kun on tietoja, mitä voi kohdentaa, niin asioita on selvitelty ja päädytty siihen, että meillä on olemassa epäilty.

Tutkinnassa on kyse tamperelaisen tarjoilijan Pasi Aaltosen surmasta. 38-vuotias Aaltonen surmattiin raa´asti veitsellä kotonaan elokuussa 2002. Hänen ruumiinsa löydettiin vasta noin viikko myöhemmin.

Nyt epäillyksi noussutta henkilöä ei ole vielä pidätetty. Siljamäki ei kerro, onko uuteen epäiltyyn kohdistettu mitään pakkokeinoja.

– Aiemmin on tutkinnassa kyllä pakkokeinoja käytetty, onhan tämä kestänyt jo 18 vuotta, Siljamäki muistelee pitkäksi venynyttä rikostutkintaa.

– Tietenkin on ollut erinäisiä vaiheita asiassa, mutta tämä, joka on nyt epäiltynä, ei ole ollut aiemmin epäiltynä tässä asiassa. Kyseessä on uusi tutkintahaara.

Siljamäki ei kerro, onko epäilty edes hengissä. Hän lupaa kuitenkin tarkempaa tietoa kokonaisuudesta lähipäivinä.

– Tällaiset jutut alkavat elää omaa elämäänsä. On huhua ja kaikenlaista, Siljamäki kommentoi tiistaina uutisoidun käänteen vaikutuksia.

Aaltonen asui kahden koiransa ja yhden kissansa kanssa kerrostaloasunnossa Tampereen keskustassa Laukontorin lähellä osoitteessa Satamakatu 5.

Tästä Satamakatu 5:n ovesta surmaaja oletettavasti poistui lauantaina 24. elokuuta 2002. Kuva vuodelta 2018.­

Viimeisenä iltanaan, perjantaina 23. elokuuta, Aaltonen kierteli keskustan baareja ja päätyi lopulta Kyttälän puolella Otavalankadulla tuolloin sijainneeseen Mixei-klubiin. Aiemmin on selvitetty, että Aaltonen palasi kotiinsa noin kilometrin päähän taksilla.

Mitä sen jälkeen tapahtui, on epäselvää. On mahdollista, että Aaltonen ulkoilutti koiriaan ja tapasi jonkun, joka tuli hänen mukanaan asuntoon.

Lauantain vastaisena yönä silminnäkijä havaitsi tummiin housuihin ja vaaleaan paitaan pukeutuneen miehen jättävän Sievin turvakengät Näsilinnankadun varrelle. Poliisi on aiemmin kertonut kenkien kuuluvan tapahtumaan liittyvälle henkilölle.

Kenkien lisäksi poliisi on jo aiemmin tutkinut Aaltosen asunnosta löytynyttä sukkaa. Avoinna on, liittyvätkö kengät ja sukka nyt epäillyksi nousseeseen henkilöön.

Aaltosen oma kohtalo ei jäänyt avoimeksi. Sympaattisena pidetty tarjoilija virui viikon yksin kuolleena kotonaan lemmikkiensä kanssa ennen kuin hänen löydettiin.