Poliisilla on epäilty, joka ei ole vangittuna tai pidätettynä.

Pasi Aaltosen lähes 20 vuotta vanhan henkirikoksen tutkinnassa on tapahtunut merkittävä edistysaskel, vahvistaa tapauksen tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Juha Siljamäki Ilta-Sanomille.

– Poliisilla on asiassa epäilty. Hän ei ole vangittuna eikä pidätettynä, Siljamäki kertoo.

Siljamäki ei tässä vaiheessa kerro, onko epäilty kuollut vai elossa.

Rikos tapahtui jo vuonna 2002. Merkittävä edistysaskel saavutettiin kehittyneen teknisen tutkinnan avulla.

– Asia on ollut aika ajoin aktiivitutkinnassa. Tekninen tutkinta on kehittynyt, minkä ansiosta olemme saaneet uutta tietoa, joka on vienyt asiaa eteenpäin, Siljamäki muotoilee.

Siljamäki ei paljasta, millaisen teknisen tutkinnan perusteella edistysaskel saavutettiin.

– Tässä vaiheessa en vielä sanoisi, että tapaus on ratkennut. Poliisi kuitenkin uskoo, että asiaan saadaan jonkinlainen selvyys, Siljamäki sanoo.

Tarjoilija Pasi Aaltonen, 38, surmattiin raa’asti veitsellä kotonaan Tampereella elokuussa 2002. Hänen ruumiinsa löydettiin vasta noin viikon kuluttua, kun Aaltosen koirien tuskaisa haukunta kiinnitti talon muiden asukkaiden huomion.

Murhayönään Aaltonen oli tullut baarikierroksen jälkeen kotiinsa ja käynyt sen jälkeen ulkoiluttamassa koiriaan.

Pasi Aaltonen­

Merkittävän silminnäkijähavainnon mukaan Aaltosen asunnon suunnalta poistui surmayönä kenkiä kantava mies. Porttikongista löydettiin myöhemmin Sievin turvajalkineet. Poliisi on myöhemmin selvittänyt, että kengät olivat olleet Aaltosen asunnossa.

Poliisi löysi asunnosta myös valkoiset Adidaksen sukat, joiden poliisi on päätellyt kuuluvan surmaajalle. Sukkien lisäksi asunnosta löytyi verinen jalanjälki.

Pasi Aaltonen asui Satamakatu 5 C:ssä.­

Kesäkuussa 2019 tutkinnanjohtaja Juha Siljamäki sanoi Iltalehdelle poliisin toivovan saavansa apua esimerkiksi kehittyneistä dna-analyyseistä.

– Otettuja näytteitä on analysoitu uusimmalla tekniikalla, ja tutkinta jatkuu. Taakka on painanut tekijää jo kauan ja on oletettavaa, että joku ulkopuolinen tai ulkopuoliset tietävät henkirikoksesta tai ainakin epäilevät jotain. Uhrin omaisille olisi erittäin tärkeää, että henkirikos vihdoin selviäisi, Siljamäki sanoi Iltalehdelle 2019.

IS:n lööppi maanantaina 2.9.2002 kertoi Pasi Aaltosen surmasta.­

Pasi Aaltosen murhamysteerin edistymisestä kertoi ensimmäisenä Yle.