Maanantaina analysoiduista näytteistä liki neljä prosenttia kertoi koronasta. Leviämisvaiheen raja on kaksi prosenttia.

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) on ilmoittanut 32 uudesta koronatartunnasta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) alueella. Määrä on korkein sitten viime keskiviikon ennätyslukeman 43.

Vielä huolestuttavampi on tieto positiivisten näytteiden osuudesta. Fimlab tutki PSHP:n alueella vain 805 näytettä, joten positiivisten testitulosten osuus oli peräti 3,98 prosenttia.

Pirkanmaa on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa. THL:n määritelmän mukaan leviämisvaiheeseen siirrytään, kun positiivisten näytteiden osuus ylittää kaksi prosenttia. Maanantaina osuus oli siis peräti kaksinkertainen.

Yhden päivän perusteella viranomaiset eivät toki ratkaisujaan tee. Viimeisen seitsemän päivän aikana todettujen positiivisten tartuntojen osuus kaikista näytteistä on 1,88 eli yhä kriittisen rajan alla.

Tartuntojen määrä ei ole Pirkanmaalla lähtenyt kasvuun. Esimerkiksi viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on Taysin ilmoittamien tartuntalukujen mukaan nyt 34,6.

Korkeimmillaan viikon ilmaantuvuus oli 41,7 lähes kaksi viikkoa sitten.

Paikalliset tartuntaryppäät on Pirkanmaalla saatu hallintaan yksi kerrallaan. Tuoreimpiin kielteisiin uutisiin kuuluu se, että Akaan lukiossa on todettu koronatartunta. Lukio ja Toijalan yhteiskoulu on siirretty saman tien etäopetukseen.

Pirkanmaan alueellinen pandemiatyöryhmä eli koronanyrkki kokoontuu tänään käsittelemään maakunnan tilannetta. On mahdollista, että koronanyrkki antaa uusia suosituksia epidemian leviämisen hillitsemiseksi.