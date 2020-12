Seppo heräsi rajuun rysähdykseen pihamaalta – vieras Mitsubishi tuli melkein taloon ja kaatoi rakkaan puun

Seppo Hyrkkönen heräsi lauantaiaamuna rysäykseen, kun henkilöauto syöksyi risteysalueelta omakotitalon pihaan.

Seppo Hyrkkönen, 76, oli vielä unten mailla, kun kova rysähdys herätti hänet.

Pirkkalassa sijaitsevan omakotitalon pihaan oli kuuden aikaan lauantaiaamuna syöksynyt risteysalueelta henkilöauto, joka pysähtyi vain 30 sentin päähän omakotitalon seinästä. Henkilöauto oli törmännyt päin vuorimäntyä, jonka Hyrkkönen oli istuttanut vuosikymmeniä aikaisemmin.

– Se todella rysähti, melkein rakennukseen asti, Hyrkkönen kertoo.

– Kyllähän se harmittaa, että neljäkymmentä vuotta vanha vuorimänty meni.

Hyrkkösten talo sijaitsee Pirkkalassa rauhallisella omakotitaloalueella, jossa nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa. Hyrkkösten tontti sijaitsee teiden risteyksessä.

– Liukasta oli, ja sieltä on tultu vauhdilla ylämäkeä ja on yritetty kääntää vasemmalle, mutta ei se ole kääntynytkään, ja niin se auto on tullut eteenpäin, Hyrkkönen arvelee tapahtuneen.

– Siinä on vähän sellaista penkkaa, niin se auto on vähän hypännyt sieltä vuoristomännyn päälle.

Poliisi on vahvistanut, että lauantaiaamuna kello 5.54 Pirkkalan Saukontien ja Ruotutien risteyksessä on tapahtunut henkilöauton ulosajo. Poliisin tietoihin on kirjattu, että auto oli ”hypännyt talon pihaan”.

Auto tuli melkein taloon.­

Seppo Hyrkkönen on ollut pitkään mukana erilaisissa tieliikenne- ja liikenneturvallisuusasioissa. Hän on ollut muun muassa yli 30 vuoden ajan mukana Autoliiton vapaaehtoisessa maantieliikenteen auttamistoiminnassa.

– Se on ollut sellainen harrastu, Hyrkkönen kuvailee.

Hänen mukaansa nykyään ihmisiltä unohtuu liikenteessä ennakointi. Hyrkkösellä on viesti myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille näin pimeän ja liukkaiden aikaan.

– Autoilija ei näe niitä mustia ihmisiä mustan keskellä. Varovainen pitää olla.

Ensimmäisenä tapauksesta uutisoi Aamulehti.