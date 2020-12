Toimitusjohtaja koski naista takapuoleen lestadiolaisillassa, tuomittiin ahdistelusta – oikeus ei uskonut väitettä horjahduksesta

Sakkoja saanut 67-vuotias vastaaja valitti hoviin. 19-vuotias asianomistaja on saamassa 500 euron kärsimyskorvaukset.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut lähes 70-vuotiaan toimitusjohtajan 30 päiväsakkoon seksuaalisesta ahdistelusta. Rikos tapahtui Tampereella vanhoillislestadiolaisen Rauhanyhdistyksen tiloissa maaliskuussa.

Oikeuden ratkaisun mukaan vastaaja oli ohikulkiessaan koskenut hänelle entuudestaan tuntematonta 19-vuotiasta naista pakaroiden alueelle. Kyseessä oli seksuaalinen teko, joka loukkasi naisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Koskettelu tapahtui naulakoiden välissä, kun nainen oli hakemassa takkiaan. Mies tuli hänen perässään samaan naulakkoväliin. Nainen kertoi oikeudessa kuulleensa jo aiemmin, että kyseisellä miehellä on ahdistelutaustaa, minkä vuoksi hän yritti väistää tätä.

Silti nainen tunsi takapuolessaan miehen läpsäisyn. Nainen säikähti, lähti pois ja viestitti myöhemmin samana iltana tapahtuneesta ystävälleen.

Vastaaja kiisti rikoksen. Oikeudessa hän kertoi, ettei tunnista tilannetta eikä asianomistajaa. Vastaajan mukaan hän on saattanut vanhan jalkavammansa vuoksi saattanut horjahtaa, jolloin käsi on voinut osua naiseen.

Todistajia tapahtumalla ei ollut. Oikeus joutuikin puntaroimaan osapuolten kertomusten uskottavuutta.

Oikeus katsoi, ettei naisen kertoma läpsäisy voi johtua tahattomasta horjahduksesta. Langettavaa tuomiotaan oikeus perusteli myös miehen iällä ja syytteessä olleen teon tapahtumapaikalla.

– Käräjäoikeus katsoo, että tässä tapauksessa ottaen huomioon teko-olosuhteet muutoinkin eli se, että vastaaja on asianomistajaa selvästi iäkkäämpi sekä se, että teko on tapahtunut Rauhanyhdistyksen tiloissa, kyse on ollut seksuaalisesti olennaisesta teosta, oikeus kirjasi ratkaisuunsa.

Mies joutuu maksamaan sakkoja 630 euroa. Naiselle hänen on korvattava kärsimyksestä 500 euroa. Kaikki oikeudenkäynti- ja muut kulut yhteenlaskien miehelle tuli maksettavaa liki 2100 euroa.

Vastaaja oli ehdolla eduskuntavaaleissa edellisenä keväänä. Hän on valittanut tuomiosta Turun hovioikeuteen.