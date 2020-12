Keskiviikko toi 43 uutta tartuntaa. Määrä sivuaa viime perjantain ennätystä.

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) on ilmoittanut 43 uudesta koronatartunnasta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) alueella. Lukema sivuaa vuorokausikohtaista ennätystä.

Yhtä paljon positiivisia näytteitä tarttui Fimlabin haaviin viime viikon perjantaina.

Merkittävä osa uusista tartunnoista liittyy viruksen leviämiseen pääosin vanhuksille tarkoitetussa Rauhaniemen sairaalassa. Siten myöskään tartuntojen jäljittämisessä ei näiltä osin ole ongelmia.

Keskiviikon lukemien myötä 14 vuorokauden ilmaantuvuus pomppasi PSHP:n alueella uusiin ennätyslukemiin. Taysin ilmoittamien tartuntalukujen mukaan ilmaantuvuus sataatuhatta ihmistä kohden on nyt 79,1.

Lukema on kova ja ylittää selvästi leviämisvaiheen rajan, joka on 50. Pirkanmaa on silti edelleen virallisesti epidemian kiihtymisvaiheessa.

Myös positiivisten testien osuus ylitti keskiviikkona leviämisvaiheen rajan, joka on kaksi prosenttia kaikista testeistä. Keskiviikkona tartuntoja oli 2,53 prosentissa näytteistä.

Kahdesta 43 tartunnan päivästä huolimatta viikkotason ilmaantuvuus on lievässä laskussa. Viimeisen seitsemän päivän ilmaantuvuuslukema on 37,4. Historian korkein viikkotason ilmaantuvuusluku 41,7 tilastoitiin viime viikon keskiviikkona.

Uusien lukemien myötä tartuntojen kokonaismäärä nousi alueella yli 1500:n. Tays on rekisteröinyt tähän mennessä 1514 tartuntaa.