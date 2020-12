Tampereella reilusti yli puolet Pirkanmaan tartunnoista – kolme kuntaa silti pahemmassa tilanteessa

Kovimmin korona on iskenyt Parkanoon, jossa enemmän kuin joka 140:s asukas on saanut viruksen.

Tiistai toi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin (PSHP) jälleen hieman huojentavamman tiedon tuoreista koronaviruksen kantajista. Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) mukaan uusia positiivisia testejä analysoitiin 19 yhteensä 1431 näytteestä.

Viimeisen kolmen viikon aikana positiivisia testejä on tehty keskimäärin 27 päivässä. Neljänä viimeisenä päivänä keskiarvon alle on jääty kolmesti.

Maakunta on yhä vedenjakajalla keskellä kiihtymisvaihetta. Tulevan viikon aikana nähdään, kääntyvätkö tartunnat uuteen nousuun kohti leviämisvaihetta vai auttavatko viime viikolla annetut tiukemmat koronarajoitukset hillitsemään tilannetta pysyvämmin.

– Koitetaan vielä jaksaa noudattaa ohjeita ja suosituksia, jotta saadaan tilanne helpottumaan myös sairaalassa, Tays twiittaa.

PSHP:n alueella on Taysin tietojen mukaan todettu nyt 1471 tartuntaa. Hieman jäljessä laahaavien THL:n lukemien mukaan tartuntoja on todettu nyt vähintään 1381. Lukema saattaa olla hieman suurempi, sillä THL ei ilmoita tartuntamääriä kunnissa, joissa määrä on alle viisi.

Näitä kuntia on yhä alueella viisi: Juupajoki, Kihniö, Kuhmoinen, Urjala ja Virrat.

THL:n ilmoittamista tartunnoista Tampereella on todettu 814. Sairaanhoitopiirin asukkaista Tampereella asuu kuitenkin vain runsaat 44 prosenttia, joten maakunnan keskuskaupungissa tilanne on odotetustikin pahempi kuin pienemmissä kunnissa.

Suhteellisesti laskien tamperelaisista koronan on saanut noin 0,34 prosenttia eli useampi kuin yksi kolmesta sadasta kaupunkilaisesta.

Tampere ei kuitenkaan ole suhteellisesti mitaten maakunnan pahin tautipesäke, sillä Parkanossa prosenttilukema on peräti 0,72. Parkanossa on vajaa 6­400 asukasta, joista tartunta on todettu THL:n tietojen mukaan 46:lla. Käytännössä noin joka 138:s parkanolainen on saanut koronaviruksen.

Kärkikolmikkoon ennen Tamperetta kiilaavat lisäksi Lempäälä, jossa prosenttiosuus on 0,36 ja niukasti myös Pirkkala, jossa prosenttiluku pyöristyy Tampereen tapaan 0,34:ään. Myös Mänttä-Vilppula erottuu selvästi keskimääräistä suuremmalla osuudellaan (0,33 prosenttia).

PSHP:n kunnat koronaviruksen esiintyvyyden mukaisessa suhteellisessa suuruusjärjestyksessä (tieto tartuntamääristä THL:ltä, asukasluvut Wikipediasta):

1. Parkano 0,72 %

2. Lempäälä 0,36 %

3. Pirkkala 0,34 %

4. Tampere 0,34 %

5. Mänttä-Vilppula 0,33 %

6. Nokia 0,24 %

7. Orivesi 0,21 %

8. Vesilahti 0,21 %

9. Ylöjärvi 0,20 %

10. Sastamala 0,15 %

11. Kangasala 0,15 %

12. Valkeakoski 0,14 %

13. Ruovesi 0,14 %

14. Pälkäne 0,12 %

15. Ikaalinen 0,09 %

16. Hämenkyrö 0,09 %

17. Akaa 0,07 %

(Juupajoen, Kihniön, Kuhmoisten, Urjalan ja Virtain tartuntamäärät alle viiden, joten prosenttiosuutta ei voi laskea; myös Pirkanmaan maakuntaan, mutta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kuuluvassa Punkalaitumen kunnassa alle viisi tartuntaa)