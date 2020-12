Pilaako tämä häkki Tampereen mahti-idean? Suurtapahtumat Särkänniemen rannassa vaarassa

25 000 hengen tapahtumapuistoa uhkaa korkeapaineisen kaasun venttiiliaseman vaatima suojaetäisyys. ”Jäitä hattuun”, sanoo kaupungin kilpailukykyjohtaja.

Kaasuyhtiön mukaan siirtoputkiston maanpäälliset osat on aidattava 25 metrin etäisyydeltä. Taustalla Näsinneula.­

Haaveet valtavan tapahtumapuiston saamisesta Tampereen keskustan läheisyyteen ovat saaneet yllättävän kolauksen. Santalahden rantapuistoon suunniteltu Särkänniemen tapahtumaranta uhkaa supistua merkittävästi aiottua pienemmäksi.

Kaupunki on kaavaillut Näsijärven rannan puistoon jopa 25 000 hengen tapahtuma-aluetta. Ensimmäiset tapahtumat olivat jo kesän 2020 kalenterissa, mutta koronaepidemia siirsi suunnitelmia.

Nyt esiin on tullut toinen turvallisuusongelma, joka liittyy maakaasuun. Alueella sijaitsevat kaasuyhtiö Gasgrid Finland Oy:n venttiiliasema ja ulospuhallusputki, jotka vaativat yhtiön lausunnon mukaan 25 metrin suojaetäisyyden.

Etäisyys maanpäällisiin osiin on nyt alimmillaan parisen metriä.­

Maakaasuasetus edellyttää, että siirtoputkiston maanpäälliset osat on aidattava 25 metrin etäisyydeltä. Tämä toimenpide supistaisi aluetta radikaalisti.

Asiasta ensin uutisoineen Aamulehden mukaan suurin sallittu osallistujamäärä uhkaa kutistua 10 000:een, jos poistumisreittejä ei lisätä merkittävästi. Arvio perustuu pelastusviranomaisen tulkintaan Tukesin päätöksestä.

– Käänne tuli meille täytenä yllätyksenä, Tampereen kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki myöntää IS:lle.

Käänteen seurauksena puistoon ensi kesäksi kaavailtu Rockfest siirretäänkin Ratinan stadionille ja festivaalipuistoon. Suomen suurin rockfestivaali järjestetään 10.–12. kesäkuuta – mikäli koronatilanne antaa myöten.

Tampereen kaupunki ei kuitenkaan ole lyömässä hanskoja tiskiin Särkänniemen tapahtumarannan suhteen. Kaupunki odottaa saavansa lähipäivinä virallisen lausunnon, minkä pohjalta asiaa lähdetään ratkaisemaan.

– Kyse on siitä, että venttiiliaseman suojaetäisyydestä on ilmennyt erilainen tulkinta. Jäitä hattuun, asioilla on tapana järjestyä, Heinämäki rauhoittelee.

Heinämäen mukaan kaupunki on suunnitellut aluetta määräysten pohjalta. Alueella on tehty myös kaikki normaalit viranomaistarkastukset ja laadittu turvallisuussuunnitelma vuonna 2018.