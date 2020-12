Taysin mukaan sairaalassa noudatetaan THL:n ohjeita.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) toiminnasta. Järjestön mukaan koronalle altistuneita hoitajia ja lääkäreitä on käynyt Taysissa töissä.

Kantelusta kertoi Tehy-lehti.

Tehyn mukaan työnantaja on määrännyt kyseiset työntekijät "sovellettuun karanteeniin", jonka mukaan työntekijät eivät voi käydä esimerkiksi kaupassa tai käyttää julkista liikennettä, mutta heidät on määrätty käymään normaalisti töissä.

– Juridinen ongelma tässä meidän mielestämme on se, että voiko työnantaja näin menetellä, Tehyn oikeuspalvelun päällikkö Kari Tiainen sanoi STT:lle.

– Meidän mielestämme ihminen joko on karanteenissa tai ei ole, mutta mitään tällaista välimallia ei ole olemassa, ei varsinkaan niin, että työnantaja voisi siihen määrätä, Tiainen jatkoi.

Tiainen ei osaa sanoa, kuinka suuri joukko on Taysissa määrätty sovellettuun karanteeniin. Hänen mukaansa ilmiön taustalla on Taysin henkilöstöpula.

– Tämä on ongelma, joka työnantajan pitää jolloin tavalla ratkaista, esimerkiksi maksamalla työntekijöille lisäkorvausta, että he suostuvat tekemään näitä hommia. Tällainen sovellettu karanteeni ei voi olla siihen mikään ratkaisu.

Tiaisen mukaan kantelu tehtiin eduskunnan oikeusasiamiehelle viime perjantaina.

"THL:n ohjeiden mukaan mennään"

Taysin henkilöstöjohtaja Raija Ruoranen vahvistaa oikeiksi tiedot siitä, että koronalle altistuneita hoitajia ja lääkäreitä on käynyt Taysissa töissä.

– Meillä on ollut muutamia tilanteita, joissa meillä on samasta yksiköstä useita työntekijöitä altistunut koronalle. Niissä tilanteissa on ensisijaisesti pitänyt turvata potilaiden terveys ja henki. Näihin yksiköihin ei ole ollut välittömästi siirrettävissä sellaista osaamista, että toimintaa olisi voitu jatkaa potilaiden hoidon osalta, joten näin ollen on tapahtunut, että altistuneita on käynyt töissä, Ruoranen kertoo STT:lle.

Ruoranen kiistää, että Taysin toiminta olisi ollut jotenkin juridisesti ongelmallista. Hänen mukaansa Taysin toiminta on ollut asiassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaista.

– Jos sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön toiminta vaarantuu eikä työntekijöitä sen vuoksi voida asettaa kymmenen vuorokauden karanteeniin, työntekijä voi jatkaa työssä tai palata työhön aiemmin.

Kyseisen työntekijän tulee työssä suojautua tarvittavin suojavarustein ja noudattaa tarkasti muitakin turvatoimia.

Useita työntekijöitä

Ruoranen painottaa, että Tays ei ole antanut työntekijöilleen asiassa minkälaisia määräyksiä. Sen sijaan kunnan tartuntatautilääkäri voi ohjeistaa ja antaa suosituksia esimerkiksi vapaa-aikaan ja työmatkoihin liittyen.

Ruoranen ei osaa sanoa koronalle altistuneina työssä olleiden työntekijöiden tarkkaa määrää, koska tapauksia ei ole tilastoitu.

– Kyse on ollut useista työntekijöistä.