Eskon, 77, varastoista löytyy tuhansia koskemattomia retrokodinkoneita – 70-luvulta lähtien laatikossa ollut saslik-grilli osoittautui toimivaksi

Kodinkoneliikkeiden tyhjennysmyynnit jäivät aikanaan pitämättä. Yli 200 neliön varastot ovat täynnä viime vuosituhannen ihmeitä jääkaapeista höyrykihartimiin, levysoittimista kahvinkeittimiin, valaisimista polkupyöriin, C-kaseteista sähkötarvikkeisiin. Kaikkia tavaroita ei ole vielä saatu edes kaivettua esiin.

Kauppamies on aina kauppamies. Vaikkei kauppaa olisi aikoihin tehnytkään.

– Näiden arvo säilyy, jopa nousee, 77-vuotias Esko Taustila sanoo.

Kyse on entisen kodinkonekauppiaan varastoista, joihin eläkeläismies ei ole liiketoiminnan lopetettuaan kajonnut.

Esko Taustila liike- ja kotikiinteistönsä edessä Viialassa. Poika Sami Taustila on pyörittänyt tiloissa jonkun aikaa antiikkiliikettä, mutta sekin on lopettanut.­

Pölyä on ehtinyt kerääntynyt runsaasti etenkin nykyisen Akaan kunnan Viialan taajamassa, jossa Taustila pyöritti kodinkonekauppaa 70-luvun alusta noin 20 vuoden ajan.

Ovet menivät kiinni 90-luvun laman myötä. Pieni teollisuustaajama muuttui hiljalleen pelkäksi taajamaksi, kun itsenäisestä kunnasta lähtivät niin viila-, vaneri- kuin nahkatehdaskin.

– Aikanaan Viialassa oli enemmän työpaikkoja kuin asukkaita. Täällä asui paljon hyväpalkkaisia ihmisiä, jotka halusivat ensimmäiset pesukoneensa ja kylmälaitteensa, Taustila muistelee Viialan puodin kulta-aikoja.

Noin 120 neliömetrin varastotila Lempäälässä kätkee vielä monta salaisuutta.­

Tosin kaikilla viialaisilla ei välttämättä ollut ihan heti varaa väritelevisioon.

– Moni osti ennen televisiota pelkän antennin, joka asennettiin talon katolle. Ohikulkijat saattoivat sitten ihmetellä, että nyt noillakin on telkkari, Taustila nauraa.

Taustila jäi vaimoineen asumaan omistamansa liikekiinteistön yläkertaan. Pyöritettävänä oli vielä toinen puoti vireämmässä Lempäälän kunnassa, reilut kymmenen kilometriä Tampereen suuntaan.

Autoradioita moneen makuun suoraan esittelytelineestä.­

2000-luvun puolella pienten, yksityisten kodinkoneliikkeiden tila alkoi käydä vähiin, kun kansainväliset jätit ja verkkokauppa alkoivat vallata Suomen markkinoita. Lempäälän Kodinkonehallin ovet suljettiin vuonna 2010.

– Ethän sä enää 2000-luvun puolella edes tilannut uutta tavaraa, konkarikauppiaan poika Sami Taustila sanoo isälleen.

– Musta Pörssi myi tavaraa halvemmalla ulos kuin minä sisään. Kysyin asiaa Sonylta, ja sieltä sanottiin, että osta kontillinen, niin saat samaan hintaan. Sanoin, ettei mun elinvuodet riitä tavaran myymiseen, isä muistelee.

Varastoissa on vanhaa viihde-elektroniikkaa moneen makuun.­

Poika on jatkanut yritystoimintaa Lempäälän liiketiloissa huutokauppansa kautta. Halli tosin piti raivata tyhjäksi.

– Osa tuotiin tänne. Ylimääräistä kodinkonetta riitti, kun siihen aikaan piti ottaa vanhat laitteet vaihdossa. Kun myi pesukoneen, niin tilalle saattoi tulla kaksi, Sami Taustila muistelee.

Erilaisia kahvinkeittimiä riittää Taustiloiden varastoissa.­

Myymättä jääneet Lempäälän liikkeen tavarat sullottiin suurimmalta osin yhteen ehkä noin 120 neliön varastotilaan. Ja siellä ne ovat edelleen, kattoon saakka yltävissä pinoissa, lattialla, pöydillä, käytävillä, joista kaikkia ei mahdu edes kulkemaan.

Viialassa vanhaa tavaraa on samaan tyyliin ehkä sadan neliömetrin verran.

Korkkaamattomia laatikoita katon rajassa.­

Tyhjennysmyynnit kun jäivät pitämättä. Molemmissa paikoissa.

Nuorempi Taustila on myynyt yksittäisiä vanhoja kodinkoneita huutokaupassaan, mutta nyt isä ja poika miettivät vakavissaan, että tavarasta on aika päästä eroon. Päävastuu myynnistä on Samilla, mutta isä aikoo olla apuna.

– Jos avaisi tämän myymälän kesän ajaksi, Taustilat pohtivat.

Väri on ollut joskus kova myyntivaltti sähköhelloja kaupattaessa.­

Isä-Taustilan arvio siitä, että vanhojen kodinkoneiden arvo säilyy tai jopa nousee, pitänee paikkansa ainakin jossain määrin. Varastoista löytyy monia artikkeleita, joilla voisi kuvitella olevan aitoa keräilyarvoa. Kuten nyt vaikkapa Alien-elokuvissa käytetyistä kahvinkeittimellä tai Siera-matkalevysoittimella.

Oma asiansa on tunnearvo. Millaista olisi keski-ikäisen soittaa nuoruudesta säilyneiden C-kasettien hittejä tismalleen samanlaisella mankalla kuin 40 vuotta sitten? Tai kihartaa hiukset yhtä vanhoilla höyryrullilla. Tai tehdä virvoitusjuomaa ikivanhalla SodaStreamilla? Tai vaihtaa tylsät nykyaikaiset valokytkimet ikivanhoihin ja alkuperäisiin bakeliittisiin?

Esko Taustilan kädessä ikivanha bakeliittinen valokytkin.­

Pienten taajamien kodinkoneliikkeet tarjosivat viime vuosisadan puolella asiakkaille monipuolisen kirjon kaikkea tarpeellista, mutta myös ylellistä. Esko Taustila teki kauppaa niin LVI-tarvikkeilla ja hifi-laitteilla kuin kaasupulloilla ja sähköhelloillakin.

– Tehtaiden omat sähkömiehet osti tarvikkeita ja tekivät iltahommina asennuksia ihmisten kodeissa.

Kannettava Siera 8855 -levysoitin lienee 1970-luvun alkupuolen tuotantoa?­

Esko Taustila oli pienessä kunnassa merkkimies. Viialan liikkeen ”kahvitakahuoneessa” asioita kävivät puimassa niin kuntapäättäjät kuin kovat jääkiekkomiehetkin, sijaitsihan Viialassa Tapparan kanssa yhteistyötä tehnyt Montreal-mailatehdas.

Nyt ison kiinteistön alakerran liiketila on peruslämmöllä. Pientä kahvitakahuonetta lämmittää tapaamisen ajan tuolille asetettu vanha sähköpuhallin.

Tapparan joukkuekuva nimikirjoituksineen vuodelta 1975 muistuttaa Sami ja Esko Taustilaa vanhoista ajoista Viialan myymälän takahuoneessa.­

Mutta aikanaan – ainakin tarinan mukaan – Tapparan isot päätökset tehtiin usein juuri tässä samaisessa huoneessa.

– Pekka Marjamäkikin kysyi minulta, kannattaako hänen lähteä Tapparan kakkosvalmentajaksi, Esko Taustila lisää.

– Pelaajat ostivat minulta Montrealin antamilla pinnarahoilla telkkareita ja kaikkea muuta.

Harvassa kodissa lienee enää vanhoja putkitelevisioita. Kuka haluaisi palata tässä tekniikassa ajassa taaksepäin?­

Eivätkä vain suomalaiset. Myös legendaarinen Neuvostoliiton maalivahti Vladimir Tretjak kävi noutamassa Taustilalta väritelevision kotiinsa itänaapuriin. Montrealin piikkiin.

Samoihin aikoihin Esko Taustilalla oli tapana käydä suurilla vuotuisilla kodinkonemessuilla Las Vegasissa.

– Joskus 80-luvun taitteessa tapasin siellä kasinolla Donald Trumpinkin. Käteltiin.

Tällainen kahvinkeitin vilahti aikanaan Alien-elokuvissa.­

Jos on Trump saanut sittemmin ja etenkin viime vuosina kovaa kritiikkiä omiensa parissa, niin ei ollut Viialan isokenkäiselläkään helppoa vahvasti punaisessa työläispitäjässä.

– Vappuna ne käveli kadun päästä päähän. Aina pysähtyivät tässä liikkeen kohdalla, marssivat vähän aikaa tasamarssia paikoillaan ja katsoivat meidän yläkerran ikkunoihin, sillä asuimme siellä. Sitten ne soittivat isoa tuubaa ja jatkoivat matkaa.

Esko Taustilalla riittää niin tarinoita kuin tavaraakin.­

Tavaroiden lisäksi Esko Taustilalla riittää tarinoita.

– Oli tapana sanoa paikallisille, että älä mene Tampereelle huijattavaksi, me voidaan se täälläkin tehdä!

Vanhoja, mutta tuliteriä partakoneita laatikoissaan.­

Onko sinulla vielä toiminnassa olevia 70-luvun kodinkoneita – tai vielä vanhempia? Kuvat ja tarinat voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen terho.vuorinen@iltasanomat.fi.

Asan vanha levysoitin pyörii tarvittaessa myös 16 ja 78 kierrosta minuutissa.­

Vieläkö löytyy jostain toimivia vastaavia lihamyllyjä?­

Commodoren kasettiasema oli kovassa huudossa 80-luvulla. Mikä lie arvo nyt?­

Esko Taustila toimi muun muassa Philipsin edustajana.­

Levysoitin JVC:n aikanaan modernistiseen malliin.­

Jamo-kaiuttimen arvo on tuskin laskenut, vaikka pölyä olisikin päälle kertynyt.­

Sami Taustilalle varastojen läpikäynti tietää aina uusia hauskoja löytöjä. Yhdestä paketista löytyi ajolasit motocrossia varten.­

Stockmann mainosti saslik-grilliä Helsingin Sanomissa marraskuussa 1978.­

ABC ei tässä tapauksessa tarkoita liikennemyymäläketjua vaan hiustenkuivainta.­

Autoradion alkuperäiset asennussarjat Mersuun ja Saabiin.­

Perinteisiä C-kasetteja muovikuorissa. Vieläkö magneettihiukkaset toimivat?­

Disney-hahmoilla varustetut lampunvarjostimet menivät aikanaan kaupaksi. Vieläkö kiinnostusta riittää?­

Joskus kauan sitten on myymättä jäänyt muun muassa laatikollinen vanhan mallin valokytkimiä.­

Urheiluvälineitä ei Esko Taustila aikanaan juuri kaupannut, mutta esimerkiksi joitain mailoja on jäänyt talteen. Kanga-Boum-maila liittynee jotenkin bumerangiin?­

Tämä Philipsin kasettisoitin oli ehkä aikanaan edistyksellinen laite?­

Kattovalaisimet henkivät retrotunnelmaa.­

Perinteiset hehkulamput ovat väistymässä kaupoista. Mutta Taustiloiden varastoista niitä vielä löytyy.­

Eriväriset lattiavalaisimet olivat suosittuja viime vuosisadan lopulla.­

Tosiaan, joskus on myyty tällaisia leipäleikkureitakin!­

Kasetti- ja levysoitin kätevästi yhdessä.­

Pinoista löytyy mitä erikoisimpia laitteita.­

Kasettisoittimista ei ole pulaa.­

Pientä tarviketta hyllyt täynnä.­

Esko Roineen uralle on mahtunut paljon.­

Remingtonin höyryllä kuumennettavat lämpörullat olivat arvatenkin joskus suosittuja.­

Värillä on väliä myös jääkaappikaupassa.­

Kannettavia valaisimia jostain menneisyydestä.­

Hieno kattovalaisin. Ollut ainakin joskus jonkun mielestä?­

Sami ja Esko Taustila Viialan entisen kodinkoneliikkeen ”kahvitakahuoneessa”, joka oli aikanaan tärkeä paikka muun muassa Tapparan jääkiekkojoukkueelle lähellä sijainneen Montreal-mailatehtaan vuoksi.­

Pyörivä saslik-grilli 70-luvulta.­

Seinävalaisimia seinällä.­

SodaStream on yhä suosittu hankinta. Tässä hiilihapotuslaitteen vanhempi malli.­

Tefal Rondo on internetin hakuohjelman mukaan tehosekoitin.­

Musiikkibaarissakin on vielä myytävää.­

Sähkötarvikkeista ei ole Taustilan varastoissa puutetta.­

Polkupyörän vanteita katon rajassa.­

Tämä Akai lienee yksi VHS-soitinten historian alkupäästä.­

Silitysrautoja, kahvinkeittimiä ja kaikkea muuta. Ihan kylliksi.­

Varastoissa on satoja erilaisia laitteita, joista useimpia ei ole ollut myynnissä aikoihin.­