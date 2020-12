IS SEURAA

Koronanyrkki kertoo Pirkanmaan epidemia­tilanteesta kello 15.30 alkaen – IS seuraa media­infoa hetki hetkeltä

Yksi leviämisvaiheen kriteereistä täyttyy jo Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Infotilaisuuden seuranta löytyy artikkelin lopusta.

Koronanyrkiksikin kutsuttu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) alueellinen pandemiaohjausryhmä kertoo kello 15.30 alkavassa mediainfossa maakunnan epidemiatilanteesta.

Tartuntaluvut ovat jo tiedossa. Koronaviruksen ilmaantuvuus sataa tuhatta asukasta kohden (67) viittaa jo leviämisvaiheeseen, mutta tähän mennessä julkisuuteen kerrottujen tietojen osalta muut leviämisvaiheen kriteerit eivät ole vielä täyttyneet.

Pirkanmaa on tähän saakka pysynyt kiihtymisvaiheen maakuntana. Mediainfossa on luvassa ainakin tietoja kuluneen viikon jäljitystiedoista eli siitä, kuinka suuri osuus tartuntojen lähteistä on jäänyt hämärän peittoon. Jäljittämisen suhteen leviämisvaiheessa ollaan, jos alle puolet tartunnoista jää selvittämättä.

Ohjausryhmästä tilannetta esittelevät puheenjohtajana toimiva johtajaylilääkäri Juhani Sand sekä infektioyksikön lääkärit Jaana Syrjänen ja Janne Laine.