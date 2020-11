Pirkanmaalla toiseksi korkein yhden päivän tartuntamäärä – koronan ilmaantuvuus jo leviämisvaiheen puolella

Sunnuntai toi 36 uutta tartuntaa. Kahden viikon ilmaantuvuus jo 65.

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) on ilmoittanut 36 uudesta koronatartunnasta. Sunnuntaina todettu lukema on epidemia-ajan toiseksi korkein. Ennätys, 39, on perjantailta.

Samalla viruksen ilmaantuvuus 100 000 asukasta on noussut yhä selvemmin leviämisvaiheen lukemiin. Viimeisen 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 64,8, kun leviämisvaiheen määritelmän mukaan raja on ”yli 18–50” tapausta sataa tuhatta asukasta kohden.

Muiden leviämisvaiheen kriteerien täyttymisestä ei ole vielä merkkejä. Tapausten päivittäisen kasvunopeuden pitäisi olla yli kymmenen prosenttia ja positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä yli kaksi prosenttia.

Sunnuntaina testattiin 1923 näytettä, josta 36 positiivista merkitsee hieman alle 1,9 prosentin osuutta.

Lisäksi Tays ei ole ainakaan vielä kertonut, että jäljitettyjen tartuntalähteiden osuus olisi alle puolet kaikista tapauksista. Myöskään sairaan- ja tehohoidon tarpeen voimakkaasta kasvusta ei ole vielä kerrottu.

Näin ollen vain yksi viidestä leviämisvaiheen kriteeristä on tähän mennessä toteutunut.

Tuorein tieto mahdollisista altistumisista on Nokian Myllyhaan koulusta. Nokian kaupunki kertoo noin 30 hengen asettamisesta karanteeniin. Muiden osalta koulutyö jatkuu normaalisti.

