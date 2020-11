Erityisesti yli 50-vuotiaiden tartuntojen määrä on lisääntynyt Pirkanmaalla.

Pirkanmaalle tulee ensi keskiviikkona voimaan aiempaa tiukempia koronasuosituksia, kertoo Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä. Suositusten tavoitteena on estää Pirkanmaan joutuminen koronaviruksen leviämisvaiheeseen. Tällä hetkellä maakunta on viruksen kiihtymisvaiheessa.

Julkisissa sisätiloissa, museoissa ja teattereissa sekä kaikissa yleisötilaisuuksissa yleisömäärä suositellaan rajattavaksi korkeintaan kymmeneen henkilöön. Yksityistilaisuuksissa jatketaan enintään 10 osallistujan suositusta.

Julkiset ja yksityiset sisäliikuntatilat suositellaan suljettaviksi. Lisäksi suositellaan, että aikuisten joukkueurheilu sekä kontakti- ja kamppailulajit laitetaan tauolle.

Myös monet muut julkiset sisätilat suositellaan pantavaksi säppiin. Tämä koskee esimerkiksi uimahalleja, kylpylöitä ja kauppakeskusten oleskelutiloja. Kirjastojen suositellaan tarjoavan rajattua palvelua.

Tarpeetonta matkustamista suositellaan vältettäväksi Pirkanmaalta Uudellemaalle ja muihin leviämisvaiheessa oleviin maakuntiin, kuten Päijät-Hämeeseen ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Nämä suositukset ovat voimassa joulukuun 21. päivään asti.

– Viime kädessä rajoitustoimien onnistumisen ratkaisee se, kuinka hyvin ihmiset noudattavat näitä toimia ja kuinka hyvin maskeista ja etäisyyksistä huolehditaan, Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly sanoi pandemiaohjausryhmän tiedotustilaisuudessa.

Lähes kaikki keinot käytössä

Toisen asteen opetus jatkuu Pirkanmaalla lähiopetuksena. Lylyn mukaan käyttöön onkin otettu lähes kaikki keinot koulujen etäopetusta lukuun ottamatta.

– Opetuksen osalta on lähdetty siitä, että perusasteella ja toisella asteella halutaan pitää lähiopetus yllä ja säilyttää lasten mahdollisuus koulussa opiskeluun hyvin. Myös kotien tilanne rauhoittuu, kun lapset käyvät koulussa, Lyly sanoi.

Hän huomautti, että tartuntoja ei juuri ole tullut kouluissa, vaan vapaa-ajalla.

Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi suositellaan kuitenkin Pirkanmaalla päätettäväksi tai siirrettäväksi etäopetukseen.

Tilanne huonontunut viikon aikana

Pirkanmaalla on edeltäneen seitsemän vuorokauden aikana todettu 201 uutta tartuntatapausta. Sunnuntaihin mennessä on todettu 14 vuorokauden aikana 62 tartuntaa 100 000 asukasta kohti, ja luku on kaksinkertaistunut vajaan viikon aikana.

.– Valtakunnallinen koronatilanne on heikentynyt. Pirkanmaankin tilanne on mennyt kuluneen viikon aikana huonompaan suuntaan, infektioylilääkäri Jaana Syrjänen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Yli 50-vuotiaiden osuus kaikista tartunnan saaneista on Syrjäsen mukaan kasvanut edellisviikosta. Yli 70-vuotiailla tartunnat ovat yksittäisiä, koska Pirkanmaalla ei ole ollut hoivakotien epidemioita.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on Syrjäsen mukaan hoidossa toistakymmentä koronapotilasta, mikä on enemmän kuin milloinkaan Pirkanmaan epidemian aikana.

– Tästä määrästä kyllä hyvin selvitään, ja isommistakin luvuista, mutta silloin se vääjäämättä merkitsee muiden sairauksien hoidon vaikeutumista ja viivästymistä, Syrjänen sanoi.