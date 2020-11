Oletko nähnyt tätä naista? Poliisi pyytää havaintoja Valkeakoskella kadonneesta Jonnasta

Kadonnut on nähty viimeksi sunnuntaina 15. marraskuuta Valkeakosken Yrjölässä.

Sisä-Suomen poliisi etsii Valkeakosken Yrjölässä sunnuntaina 15. marraskuuta kadonnutta Jonna Heinoa. 155-senttiseksi kuvailtu nainen on nähty alueella viimeisen kerran kello 12. Tämän jälkeen hän on liikkunut autollaan mahdollisesti Kangasalla, Pälkäneellä ja Hauholla.

Poliisin mukaan 35-vuotiaalla kadonneella on vaaleat puolipitkät hiukset. Hän on liikkunut tummanvihreällä Skoda Felicia -merkkisellä henkilöautolla, jonka rekisterinumero on FEB-214. Omistajansa tavoin kateissa oleva ajoneuvo on vuosimallia 1999.

Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä ilmoittaan havainnoistaan vihjepuhelimeen numeroon 0800 90022 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi.