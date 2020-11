23 uutta tartuntaa Pirkanmaalla – kiireettömän hoidon alasajo huolestuttaa Taysia

Tampereen kaupunki: ”Ikäihmisten tulee asioida uimahalleissa arkisin ennen kello 14”. Kahden viikon tartuntamäärä yli kaksinkertaistunut 116:sta 263:een.

Leviämisvaihetta kohti vai ei? Siinä kysymys Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) alueella koronaepidemian suhteen.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) julkaisema tieto keskiviikon tartuntamäärästä ei vihjaa ainakaan räjähdysmäisestä kasvusta. Tartuntoja todettiin 23, mikä on sama kuin tiistaina. Tähän mennessä korkein lukema (32) on viime viikon lauantailta.

14 vuorokauden mittarilla laskien tartuntojen määrä on kuitenkin rajussa kasvussa. Viimeisen kahden viikon aikana positiivisia koronatestejä on tehty 263, mikä on epidemian historian korkein lukema.

Edellisen kaksiviikkoisen aikana tartuntoja todettiin 116, ja tilanne näytti jo olevan hallinnassa lievän nousujakson jälkeen. Sitä edellisellä kahden viikon jaksolla tartuntoja kirjattiin 155.

Tays on tilanteesta ymmärrettävästi huolissaan.

– Yritetään jaksaa noudattaa suosituksia, jotta vältymme jatkossa kiireettömän hoidon alasajolta sairaalassa, Tays toivoo twiitissään.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli ”koronanyrkki” muistuttaa koronaviruksen tarttuvan lähikontakteissa pääasiallisesti pisara- tai kosketustartuntana.

– Tartunnan ehkäisyssä tärkeintä on riittävän turvavälin (vähintään kaksi metriä) pitäminen toisiin ihmisiin, fyysisen kontaktin välttäminen sekä käsihygieniasta ja yskimishygieniasta huolehtiminen, koronanyrkki korostaa.

Samalla koronanyrkki suosittelee kasvomaskin käyttöä tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida pitää.

– Kasvomaskin käyttäminen ei vähennä turvavälien, käsihygienian ja yskimishygienian noudattamisen merkitystä, koronanyrkki huomauttaa.

Koronanyrkki suositteli tiistaina yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminnan keskeyttämistä. Tampereen kaupunki otti keskiviikkona koronanyrkkiä tiukemman linjan ja päätti suositusten sijaan kieltää kyseiset toiminnat.

Tampere vastasi myös koronanyrkin toiveeseen järjestää eri ikäryhmille omia vuoroja uimahalleihin. Kävijämäärän puolittamisen lisäksi ”ikäihmisten ja erityisryhmien tulee asioida uimahalleissa arkisin ennen kello 14”.