Leviämisvaiheen suosituksia otetaan käyttöön etupainotteisesti. Alasarjojen kilpailutoiminnan keskeyttämistä joukkue- ja kontaktilajeissa suositellaan.

Pirkanmaan koronatilanne on edelleen kiihtymisvaiheessa ja tilanne on viikon kuluessa merkittävästi heikentynyt. Määritelmällisesti matkaa leviämisvaiheeseen siis yhä on, mutta toimet maakunnassa ovat kovenemassa.

– Otamme nyt leviämisvaiheen suosituksia käyttöön etupainotteisesti, johtajaylilääkäri Juhani Sand Tampereen yliopistollisesta sairaalasta (Tays) kertoi Pirkanmaan alueellisen pandemiatyöryhmän eli koronanyrkin mediainfossa.

Uudet suositukset sisältävät muun muassa lisää vahvoja maskisuosituksia ja tiukempia kokoontumisrajoituksia. Kokoontumisrajoitukset ovat voimassa joulukuun puoliväliin saakka.

Ajankohdan valinnassa painottuvat inhimilliset seikat.

– Jos saamme tilanteen siihen mennessä hallintaan, pystymme vielä palaamaan asiaan ennen joulua, Sand huomautti.

Kahden viikon ilmaantuvuus viime viikon tietojen perusteella on Taysin laskujen mukaan 36,3 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Positiivisten löydösten osuus testatuista on 1,4 prosenttia.

Maskisuositus myös päiväkoteihin ja kauppoihin

Leviämisvaiheeseen siirtymisen ehkäisemiseksi pandemiaohjausryhmä suosittelee nyt yhä laajempaa maskien käyttöä torstaista alkaen. Kasvomaskeja suositellaan nyt myös toisen asteen oppilaitoksiin sekä julkisille ja yksityisille työpaikoille kaikissa kohtaamisissa.

Työpaikkojen maskisuositus tarkoittaa työntekijöiden kasvomaskin käyttöä myös peruskouluissa ja päiväkodeissa. Maskisuositukseen on lisätty myös kaupat ja ostoskeskukset.

Maskisuositus on voimassa toisella asteella 24. joulukuuta asti mutta ovat muilta osin voimassa toistaiseksi.

Ammattimainen harjoittelu saa jatkua

Yli 20-vuotiaiden liikuntaharrastuksissa joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta suositellaan keskeytettäväksi sisätiloissa 26.11.–15.12. asti, pois lukien maajoukkue-, SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoiminta.

Rajoitus ei koske sellaista aikuisten harrastustoimintaa, jossa osallistujien kahden metrin turvavälit säilyvät koko harjoituksen ajan, eikä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa jatketaan normaalisti muiden turvallisuussuositusten turvin.

Uimahallien ja kylpylöiden kävijämäärä puolitetaan. Sand toivoi mediainfossa, että uimahallit järjestäisivät senioreille omia uintivuoroja ilman nuorisoa.

Yksityistilaisuuksien, kuten perhejuhlien kohdalla kokoontumisissa suositus kiristyy Pirkanmaalla korkeintaan kerrallaan kymmeneen henkilöön 15. joulukuuta asti. Tähän saakka suositus oli 50 henkilöä

Koronanyrkki pohti myös, olisiko syytä suositella matkustamisen välttämistä Uudellemaalle. Tähän ei kuitenkaan vielä menty.

– Mutta sekin voi tulla eteen, Sand totesi.

Enemmistö perheiden ja sukulaisten tartuntoja

Uusia tartuntoja todettiin Taysin tiedotteen mukaan Pirkanmaalla viikolla 47 yhteensä 130. Niistä 90 tartunnan lähde tiedetään. Tartunnan lähde jäi joka noin kolmannessa eli 40:ssa tapauksessa tuntemattomaksi.

61 prosenttia jäljitetyistä tartunnoista tuli Pirkanmaalta.

Viime viikon tapauksista 35 tuli perhepiiristä samasta taloudesta. Sukulaisten tapaamisesta oli peräisin 16 tapausta. Työpaikoilla todettiin 12 tartuntaa seitsemässä eri työpaikassa. Ystävien tapaamisessa tuli kahdeksan tartuntaa ja yhdestä ravintolasta kuusi tartuntaa. Ammatillisesta oppilaitoksesta oli peräisin kaksi tartuntaa. Viisi tartuntaa tuli ulkomailta.

Tartuntojen määrän kasvu näkyy myös vanhemmissa ikäluokissa. Viime viikolla korona todettiin 13:lla yli 60-vuotiaalla. Edellisellä viikolla yli 60-vuotiaita sairastuneita oli seitsemän.

Ylilääkäri jäljityksestä: ”Viikko on ollut todella raskas”

Tartunnoista suurin osa (69 prosenttia) on saatu yhä jäljitettyä. Leviämisvaiheen määrittelyssä jäljitysprosentti jää alle 50:n.

Helppoa työ ei kuitenkaan ole ollut.

– Tämä viikko on ollut todella raskas, Taysin infektio-osaston ylilääkäri Jaana Syrjänen myönsi.

Syrjänen toivoi jäljityskurssin käyneitä terveydenhuollon ammattilaisia apuun jäljitystyöhön, mutta korosti tehtävän vaativuutta.

– Työ on aika stressaavaa. Aina emme saa ruusuja, usein tulee risuja.

Pääpointti oli kuitenkin selvä:

– Emme halua päätyä leviämisvaiheeseen missään tapauksessa.