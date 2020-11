Pirkanmaalla ennätys viikon tartuntamäärissä – Ylilääkäri: ”Emme kolkuttele tässä vaiheessa leviämisvaihetta”

Pirkanmaalla on viimeisen seitsemän päivän aikana todettu 106 uutta tartuntatapausta.

Tuoreimpien tartuntalukujen perusteella koronaepidemia on pahenemassa myös Pirkanmaalla selvästi. Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) on ilmoittanut jälleen 17:sta uudesta tartunnasta, mikä nostaa viimeisen seitsemän vuorokauden todettujen tartuntojen yhteismäärän uuteen ennätykseen, 106:een.

Aiempi viikkoennätys, 101, ynnättiin vajaat kolme viikkoa sitten.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) on ollut pitkään epidemian kiihtymisvaiheessa. Yksi THL:n kriteeri kiihtymisvaiheelle on ”yli 6–15 tapausta per 100 000 asukasta” viikon aikana.

Vakavammassa eli leviämisvaiheessa ilmaantuvuus on viikossa ”yli 12–25 tapausta”.

Uusin lukema 106 tarkoittaa sitä, että Pirkanmaalla ilmaantuvuus on nyt 20 viikossa.

Kahden viikon ilmaantuvuus Pirkanmaalla on nyt 29,6 sataatuhatta asukasta kohden. Tämäkin lukema ylittää kiihtymisvaiheen määritelmän (yli 10–25).

Leviämisvaiheen määritelmässä kahden viikon ilmaantuvuus on ”yli 18–50” tapausta.

Leviämisvaiheen määritelmiin kuuluu myös tapausten päivittäinen kasvunopeus, jonka pitää olla yli 10 prosenttia. Tämä on toteutunut viime päivinä vain satunnaisesti.

Positiivisten näytteiden osuus kaikista on leviämisvaiheessa yli kaksi prosenttia. Tämä on toteutunut sunnuntaina ja tiistaina. Torstaiset 17 tartuntaa löytyivät 1061:stä testistä, joten prosenttilukema oli noin 1,6.

Lisäksi jäljitystyön pitäisi heiketä viimeisimmästä julkistetusta lukemasta, jotta voitaisiin puhua leviämisvaiheesta. Määritelmän mukaan epidemia leviää, jos tartunnanlähteistä saadaan jäljitettyä enää alle puolet.

Muutama päivä sitten PSHP ilmoitti huolensa siitä, että jäljitysprosentti oli pudonnut viime viikolla 66:een. Aiemmin prosentti oli pitkään sata tai ainakin lähellä sitä.

Leviämisvaiheen määritelmiin kuuluu myös se, että sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti. Tätä ongelmaa Pirkanmaalla ei vielä ole.

Taysin infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen katsoo, että kyse on Pirkanmaan osalta edelleen selvästi kiihtymisvaiheesta.

– Pirkanmaa ei kolkuttele tässä vaiheessa leviämisvaihetta. Meillä on tilanne ja ongelmat selvillä. Tiedämme, mistä nämä tapausmäärät johtuvat, Syrjänen vakuuttaa.

– Näitä asioita pohtii sitten alueellinen pandemiaohjausryhmä.

Kahden viikon ilmaantuvuus on kuitenkin jo lähes 30 eli ylittää selvästi kiihtymisvaiheen määritelmän?

– Tänään emme ole julistamassa (Pirkanmaalle) leviämisvaihetta, Syrjänen toistaa.

Tartunnanlähteiden jäljittämisprosentin merkittävä heikentyminenkään ei vaikuta Syrjäsen arvioon.