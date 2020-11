Tampereen Keskustorilta voi pian vuokrata lasisen iglun kymmenelle

Joulutori avautuu kahdessa erässä. Koronaa vastaan suojaudutaan turvaplekseillä ja leveämmillä käytävillä.

Tämä lasi-iglu on jo odottamassa käyttöönottoa Tampereen Keskustorilla.­

Tampereen Joulutorin tämän vuoden merkittävimmät uutuudet ovat koronan turvatoimet ja vuokrattava lasinen iglu.

Joulutori avataan Keskustorilla kaupungin tiedotteen mukaan tänä vuonna kahdessa erässä, ravintolat ja osa mökeistä avaavat joulun jo lauantaina 28. marraskuuta ja koko tori on avoinna 4. joulukuuta lähtien.

Avajaispäivinä ei ole suurta massatapahtumaa, ja Joulutorilla on tehty muitakin järjestelyjä ja uudistuksia, jotta alue on turvallinen sekä kauppiaille että asiakkaille.

Tampereen Joulutori on käsitöiden ystäville ja kauppiaille tärkeä tapahtuma. Torimökkeihin on tulossa tänä vuonna jopa aiempaa hieman enemmän sisustus- ja lahjatavaramyyjiä.

– Lähes 80 käsityöläistä odottaa innokkaina Joulutorin avautumista, sillä heillä on tänä vuonna ollut erittäin harvoja tilaisuuksia esitellä ja myydä aitoja kotimaisia tuotteitaan, Joulutorin tuottaja Rami Lehtinen kertoo tiedotteessa.

– Uskomme, että tori houkuttelee runsaasti joulumielisiä kävijöitä tänäkin vuonna, sillä ulkoilmassa on turvallista ja helppoa tehdä ostoksia. Olemme huolehtineet turvallisuusjärjestelyistä hyvin. Ohjelmistossa on nyt pienimuotoisia esityksiä, ja varmistamme, ettei niihin pääse muodostumaan suurta yleisöryntäystä.

Iglu komistaa uutta terassia

Torin käytäviä on levennetty, jotta turvavälit on helpompi säilyttää ja tärkeät suositukset ja hygieniaohjeet ovat torilla näyttävästi esillä.

– Mökkien sijoittelua on tarkistettu, ja jokaisessa mökissä on turvapleksi myyjän ja asiakkaan välissä. Glögiravintolan ja munkkikahvilan kapasiteettia sisätiloissa on vähennetty ja tuotteita voi nauttia ulkotiloissa terassilla, Lehtinen kertoo.

Joulutorin uutuus on glögiravintolan terassia komistava valoisa lasinen iglu. Kymmenen hengen iglu on ryhmien varattavissa maksutta arkisin päiväaikaan, vain yksi ryhmä kerrallaan. Iltaisin ja viikonloppuisin ryhmät voivat varata iglun muutaman kympin varausmaksulla. Myös perinteinen Pyynikin näkötornin munkkikahvila palvelee asiakkaita.

Asiakkaiden toivotaan saapuvat Joulutorille ainoastaan terveenä. Järjestäjät suosittelevat myös maskien käyttöä.