Tampereen ratikka sulattaa vastustajien sydämiä – enää yksi seitsemästä suhtautuu kielteisesti

Tuore tutkimus kertoo kaupunkilaisten odottavan punaisia vaunuja katukuvaan.

Tampereen ratikan suosio kasvaa – vaikka kaupunkilaiset eivät ole vielä kyytiin päässeetkään. Ja aika harva on punaista vaunua edes omin silmin nähnyt.

Kun ratikka saapuu sunnuntaina ensimmäiselle koeajolleen Tampereen ydinkeskustaan, ovat vastustajat harvassa. Ainakin jos uskomme Tampereen Raitiotie Oy:n teettämän kyselyn tuloksia.

Kuluttajatutkimuksen mukaan vain 14 prosenttia tamperelaisista – eli noin joka seitsemäs – suhtautuu ensi vuoden elokuussa virallisen liikennöintinsä aloittavaan ratikkaan kielteisesti.

Ratikan herättämiä tunteita on tutkittu tarkkaan. Rakentamisesta vastaavan Tampereen Raitiotie Oy:n kolmas kysely aiheesta paljastaa, että myönteisesti ratikkaan suhtautuvien määrä on kasvanut 72 prosenttiin, mikä on kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuoden keväällä.

IROResearchin toteuttaman seurantatutkimuksen mukaan erittäin myönteisesti ratikkaan suhtautuvien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä vuoden 2019 tutkimukseen verrattuna, Tampereen Raitiotie Oy kertoo tiedotteessaan.

Kielteisesti suhtautuvien määrä on pudonnut 22 prosentista 14:ään eli yli kolmanneksella.

Yleisimpiä perusteluja myönteiselle suhtautumiselle ratikkaan on, että se helpottaa liikkumista ja liikennettä, vähentää ruuhkia ja sujuvoittaa liikennettä, sekä vähentää bussien ja henkilöautojen määrää keskustassa. Myös ympäristöystävällisyys ja positiivinen vaikutus Tampereen mielikuvaan on mainittu myönteisiksi syiksi.

– Tutkimustulokset osoittavat, että kaupunkilaisten hyväksyntä ratikkaa kohtaa kasvaa rakentamisen edistymisen ja viimeistellyn kaupunkikuvan syntymisen myötä. Tinkimättömällä tekemisellä pidämme huolta siitä, että saamme erinomaisen raitiotiejärjestelmän tamperelaisten käytettäväksi, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö tiivistää tiedotteessa.

Tietoisuus Tampereen ratikasta on kasvanut

Omasta mielestään riittävästi Tampereen ratikasta tietävien osuus on noussut 70 prosenttiin kevään 2019 tutkimuksen 63 prosentista. Vastaajista myös 42 prosenttia kokee, ettei tarvitse lisätietoa ratikasta. Enemmän tietoa kaivataan vastaajien keskuudessa bussireittien muutoksista (18 prosenttia) sekä käyttöönoton aikataulusta (16 prosenttia).

Kiinnostus ratikkaa kohtaan on tiedotteen mukaan myös hyvällä tasolla: keväällä 2019 ratikan vaunun muotoiluun tai sisätiloihin oli tutustunut 73 prosenttia vastaajista, ja tämän syksyn tutkimuksessa jo 79 prosenttia. Jopa 82 prosenttia syksyn 2020 tutkimukseen vastanneista on joko täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että Tampereelle tuleva vaunu sopii kaupungin katukuvaan.

Vastaajista 39 prosenttia uskoo, että Tampereen ratikka tulee lisäämään heidän julkisen liikenteen käyttöään, kun keväällä 2019 tämä luku oli 34 prosenttia. Vastaajat uskovat käyttävänsä ratikkaa päivittäin selvästi enemmän matkoihin opiskelupaikalle ja kotoa keskustaan kuin viime tutkimuksessa.

Myös arvio ratikan päivittäisestä käyttämisestä työmatkoihin ja lyhyisiin matkoihin kaupungin sisällä on hieman kasvussa. Tutkimuksen mukaan niiden osuus, jotka uskovat käyttävänsä Tampereen ratikkaa vähintään viikoittain, on vähentynyt viisi prosenttiyksikköä viime tutkimukseen verrattuna.

Kaupunkilaisten toiveet ovat toteutumassa

Vastaajien yleisimpiä toiveita ja odotuksia raitiolinjalle ovat muun muassa yhteinen lippu bussiin ja raitiovaunuun, valmistuminen aikataulussa, helppo pääsy vaunuun ja vaunusta ulos, esteettömyys ja matalalattiavaunut sekä ratikan vähäpäästöisyys ja hiljainen kulku. Myös aikataulut ja vaihtoyhteydet koetaan tärkeiksi: 62 prosenttia vastaajista kokee, että linja-autojen ja ratikan hyvät vaihtoyhteydet vaikuttavat joko merkittävästi tai jonkin verran ratikan käyttöön.

Nyt kaupunkilaisten toiveet ovat toteutumassa. Tamperelaisten kanssa yhdessä suunnitellut matalalattiaiset vaunut ovat esteettömiä, vähäpäästöisiä ja ne tarjoavat tasaisen matkustuskokemuksen. Lisäksi ratikka tulee olemaan osa Nyssen tuoteperhettä, ja ratikassa voi siis matkustaa Nyssen lipuilla.

Raitiotielinjan rakentaminen on edennyt aikataulussa ja vaunujen testiajot ovat edenneet suunnitellusti. Ratikan avoin koeliikenne alkaa huhtikuussa 2021.

Tampereen ratikan kuluttajatutkimuksen toteutti IROResearch Oy syys–lokakuussa 2020 Tampereen Raitiotie Oy:n toimeksiannosta. Kohderyhmä oli 15–75-vuotiaat Tampereen asukkaat. Tutkimuksen otoskoko oli 500 vastaajaa ja se kiintiöitiin asuinpaikan, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. Tiedot kerättiin tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla 10. syyskuuta – 5. lokakuuta välisenä aikana.

Ensimmäinen Tampereen Ratikan kuluttajatutkimus tehtiin vuonna 2017.