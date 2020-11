Anita ja Veikko ovat olleet naimisissa 60 vuotta ja ”yhtään ei kyllästytä” – pitkän liiton salaisuus löytyy harrastuksista

Veikko ja Anita Leinosen tyttäret yllättivät vanhempansa. He laittoivat salaa lehteen ison kuvallisen onnittelun isän ja äidin timanttihääpäivästä. Veikon ja Anitan yhteiselo on kestänyt 60 vuotta. – Yhtään ei kyllästytä. Ihanaa, että saamme vanheta yhdessä, sanoo Anita Leinonen.

Veikko ja Anita kohtasivat 4. syyskuuta 1959. Reilun vuoden päästä heidät vihittiin. –Voi sanoa, että rakkautta ensi silmäyksellä, Veikko Leinonen kertoo. Rakkautta on riittänyt 60 vuotta.­

– Se on helppo muistaa. Silloin oli Pyynikin ajot Tampereella. Olin siellä tyttökaverini kanssa. Sen jälkeen mentiin Ratinanlinnaan tanssimaan ja siellä tavattiin, kertoo Anita Leinonen, 81.

– Siellä oli tuommoinen tummatukkainen kaunis nainen, jolla oli merimiesasu päällä. Se jotenkin sattui silmään. Voi sanoa, että rakkautta ensi silmäyksellä, kertoo Veikko Leinonen, 84.

Suuressa maailmassa julkkisten liitot saattavat kestää vain muutaman päivän. Veikko ja Anita Leinonen ovat porskutelleet yhdessä 60 vuotta. –On kullan arvoista, kun saamme vanheta yhdessä, timanttihääpari sanoo.­

Anita on paljasjalkainen tamperelainen. Veikko on Kainuusta, nykyisestä Kuhmon kaupungista.

– Tulin Nokialle serkkupojille 1958. Sieltä kavereitten kanssa liikuttiin ja eksyttiin muun muassa sinne Ratinanlinnaan tansseihin, Veikko muistelee.

Anita oli kenkätehtaassa tikkaajana. Viimeiset 17 vuotta hän oli Veikkauksen Tampereen aluekonttorissa lajittelemassa kuponkeja.

_Siihen aikana kupongit ja arvat palautettiin sinne. Torstait ja perjantait tehtiin pitkää päivää, Anita kertoo.

Veikko työskenteli metallimiehenä.

– Olen 15-vuotiaana lähtenyt kotoa. Opiskelu kiinnosti, mutta siihen ei ollut mitään mahdollisuuksia, Veikko kertoo.

Veikko ja Anita Leinonen vihittiin 5. marraskuuta 1960. –Ei ainakaan minulle ole tullut mieleenkään, että me eroaisimme, Veikko Leinonen sanoo.­

Vuonna 1963 Veikko pääsi Tampereen teknilliseen kouluun. Valmistumisen jälkeen hän toimi metallialan opettajana Joensuussa, Valkeakoskella ja viimeiset 24 vuotta Tampereen ammattioppilaitoksessa.

Erinin laulussa Vanha nainen hunningolla tarinan henkilö on viettänyt 40 vuotta saman miehen lakanoissa. Se kyllästyttää häntä. Anita on viettänyt 60 vuotta saman miehen lakanoissa.

– Yhtään ei kyllästytä. Nykyään tosin nukumme eri huoneissa. Minä olen huono nukkumaan, ja hän pitää meteliä. Joskus käymme toistemme vieressä. Ihanaa, että saamme vanheta yhdessä, Anita kertoo.

Yhteiset harrastukset on pitkän liiton salaisuus.

– Kaikenlainen mökkitouhu, kalastus ja marjastus. Eläkeläiskerhoissa ja jumpilla on kuljettu, molemmat tykätään liikkua. Lapissa kuljettiin parikymmentä vuotta kolme kertaa vuodessa, kesällä, syksyllä ja kevättalvella, Veikko kertoo.

– Joskus nuoriso sanoo, että “Kun teillä on niin paljon menoja.” Nyt korona on paljon hillinnyt menoja, Anita kertoo.

– Koronasta huolimatta tälläkin viikolla oltiin maanantaina kuntojumpassa Ratinassa, tiistaina vesijumpassa Kalevan uintikeskuksessa. Eilen oli lauluharjoitukset. Puutyökerhossa olen käynyt 20 vuotta, Veikko listaa harrastuksia.

– Puutöistä on tullut vähän niin kuin uusi ammatti. Kaiken näköistä on tullut tehtyä, muun muassa Könninkelloja kolme kappaletta, jälkikasvulle kapiokirstut ja lapsenlapsenlapsille jakkaroita ynnä muuta, Veikko kertoo.

Veikko Leinonen on metallialan miehiä, mutta eläkepäivillään hän innostui puutöistä. Hän on tehnyt muun muassa kolme Könninkelloa.­

Anitan laji on itämainen tanssi.

– Täytyy yrittää pitää itsensä liikkeellä, muuten ei tule mitään, hän sanoo.

Mikä pitkässä liitossa on ollut vaikeinta?

– Aina on selvitty, vaikka niukkaakin on ollut. Alkuun oli puutetta rahasta ja kaikesta. Ei ollut opintotukea, kun mies kävi koulua. Asuimme minun kotonani Ruotulassa, ja vuokra pystyttiin kotiin maksamaan, Anita kertoo.

– Yhdessä selvittiin. Ja sitten kun oli lapset. Lapsethan sitä liittoa on pitäneet koossa. Ei ainakaan minulle ole tullut mieleenkään, että me eroaisimme, Veikko kertoo.

– Eikä ole lyöty koskaan. Kinattu tietysti on. Kaikillahan vaikeuksia on välillä. Nykyään nuoret on niin lyhytjännitteisiä. Ne lyö hanskat naulaan niin äkkiä, Anita sanoo.

Pariskunnalla on kaksi tytärtä, ja heillä viisi lasta, ja lapsenlapsenlapsia on hyvä joukko.

– Neljättä polvea on viisi kappaletta ja kuudes syntyy helmikuussa, Anita kertoo.

Timanttihäitään Veikko ja Anita Leinonen juhlivat viime lauantaina kylpylässä Nokialla.

