Jopa yli tuhat karanteenissa Pirkanmaalla – lapset ja ikäihmiset välttäneet tartunnat

Yksi 200:sta testatusta sai viime viikolla positiivisen tuloksen. Noin joka viidennen tartunnan lähde jäi selvittämättä.

Kuluneen viikon koronakehitys on ollut Pirkanmaalla maltillinen. Ilmaantuvuus Pirkanmaalla on kahden viimeksi kuluneen viikon aikana 25,1 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Valtakunnallisesti tartunnat ovat kasvusuunnassa.

– Pirkanmaalla ilmaantuvuus on noin puolet valtakunnan tasosta. Varsinaisiin suosituksiin ei ole aihetta tällä viikolla, Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) johtajaylilääkäri Juhani Sand kertoi Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän eli paikallisen koronanyrkin mediainfossa tiistaina.

Tays kertoo, että viime viikolla puoli prosenttia Pirkanmaalla testatuista oli positiivisia ja alueella todettiin 47 tartuntaa. Näistä 38:n tartunnan eli 81 prosentin tartuntalähde tiedetään.

Yhdeksässä tapauksessa (19 prosenttia) tartunnan lähde jäi epäselväksi.

Viikon 44 joukkoaltistumistilanteista päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikoilla tuli neljä jatkotartuntaa. Ne ovat olleet aikuisten välisiä tartuntoja, joista kolme on tarttunut lähikontaktissa sairastuneeseen. Päiväkoti- ja koulualtistumisista ei ole tullut lapsille yhtään tartuntaa.

Viime viikolla eniten tartuntoja saatiin samasta taloudesta tai perhepiiristä eli 20 tartuntaa ja työpaikoilta saatiin kuusi tartuntaa. Ulkomailta tuli seitsemän tartuntaa ja ystävän tapaamisesta kolme tartuntaa. Loput kaksi ovat eri lähteistä.

11 sairastunutta eli 23 prosenttia oli jo edeltävästi karanteenissa. Viikon 45 lopulla Pirkanmaalla oli karanteenissa noin 1 100 henkilöä. Eri ikäluokkien erot tartunnoissa ovat edelleen tasaantuneet. Yli 70-vuotiailla ei kuitenkaan todettu viime viikolla yhtään tartuntaa.

Perhejuhliin vain 50 henkilöä kerrallaan

Joulukuun juhlia on ryhdytty monissa kouluissa ja kodeissa jo valmistelemaan. Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä muistuttaa, että Pirkanmaalla yksityisjuhlien kokoontumisrajoitus on 50 henkilöä. Suunniteltaessa syksyn ylioppilas- ja valmistujaisjuhlia on kokoontumisrajoituksen lisäksi huomioitava juhlatilan koko, jotta turvavälit ovat toteutettavissa sekä käsi- ja yskimishygienia.

Koulujen joulujuhlia suositellaan järjestettäväksi ulkona tai luokittain. THL suosittelee, että pikkujouluja vietetään korkeintaan kymmenen henkilön ryhmissä. Joulunajan muutkin tapahtumat kannattaa pitää ensisijaisesti ulkona turvavälit ja maskit huomioiden.

Johtajaylilääkäri Sand viittasi mediainfossa positiivisiin uutisiin valmisteilla olevista rokotteista, mutta muistutti, ettei niitä saada käyttöön vielä ihan lähiaikoina. Samalla Sand toivoi uutisten kannustavan ihmisiä jatkamaan koronasuositusten noudattamista.