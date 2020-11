Sunnuntaina tehdään historiaa: Ratikka ylittää Tammerkosken sillan

Hervannasta aina Pyynikintorin päätepysäkille ulottuva koeajo käynnistyy aamukymmeneltä.

Tampereen ydinkeskustassa saattaa moni hieraista silmiään sunnuntaina puolenpäivän maissa. Jos ei siis ole mediaa seurannut.

Silloin se tapahtuu. Pitkään odotettu ratikka saapuu ensimmäiselle koeajolleen rautatieaseman länsipuolelle.

37-metrinen punainen vaunu kulkee kello 10–14 välisenä aikana päättäriltä päättärille eli Hervannan varikolta aina Pyynikintorille saakka. Ja tietysti takaisin.

Aiemmin koeajot ovat ulottuneet vain Tammelaan saakka. Ratikka on käynyt pisimmillään Itsenäisyydenkadun päässä eli aivan asematunnelin itäpäässä.

Mutta sunnuntaina tullaan tunnelin läpi Hämeenkadulle saakka. Tammerkosken yli Keskustorille. Hämeenpuistoon, Metson ohi Pirkankatua pitkin kohti Pyynikintoria.

Luvassa on siis näky, joka muuttaa Tampereen katukuvaa ja lupaa uusia tuulia kaupungin joukkoliikenteeseen. Lopullisen muutoksen eli kaupallisen liikenteen on määrä käynnistyä 9. elokuuta ensi vuonna eli vajaan yhdeksän kuukauden kuluttua.

Koeajot jatkuvat sunnuntain jälkeen vajaan parin viikon ajan perjantaihin 27. marraskuuta saakka. Maanantaista lauantaihin koeajoja pyritään tekemään kello 9–15 välillä.

Tampereen Raitiotie Oy:n tiedotteen mukaan testejä tehdään myös kahdella vaunulla yhtä aikaa. Sunnuntain koeajojen aikana keskustan bussiliikenne on osittain kiertoreiteillä ja Hämeenkadun bussipysäkit sen aikaa pois käytöstä.

Ratikka ylittää ensimmäisellä kerralla Tammerkosken sillan niin hitaasti, että pirkkalaispatsaatkin ehtivät ne huomata.­

Sunnuntaina ratikka koeajaa Hämeenkadulla ja Pirkankadulla ensin hitaalla, noin viiden kilometrin tuntinopeudella, ja liikenteen sujumista turvataan liikenteenohjaajilla.

– Nyt kun tulemme aivan ydinkeskustaan, on hyvä muistuttaa jälleen liikenneturvallisuudesta. Hämeenkadun ja Pirkankadun liikenneympäristö on raitiotien valmistuttua uudistunut. Kaduilla on sekä raitiotien ylityspaikkoja että suojateitä, joissa on eroja väistämisvelvollisuuksien osalta, Tampereen Raitiotie Oy:n projekti-insinööri Niina Uolamo toteaa tiedotteessa.

Kevyt liikenne väistää, jos ei suojatiemerkintöjä

Tampereen Raitiotie Oy korostaa ratikkaan liittyviä liikennesääntöjä, joissa on muistettavaa etenkin jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä. Raitiotien ylityspaikoilla, jotka monet sijaitsevat entisten suojateiden kohdilla, ei uudessa tilanteessa ole suojatien merkintöjä. Näillä ylityspaikoilla jalankulkija ja pyöräilijä ovat väistämisvelvollisia.

– Uusiin liikkumiskäytäntöihin kannattaa nyt tutustua ennen varsinaisen raitioliikenteen aloittamista. Tampereen Ratikan sivuilta löytyy paljon tietoa raitiotien liikennesäännöistä ja liikenneturvallisuudesta, Uolamo vinkkaa.

Suojateillä, jotka sekä Hämeenkadulla että Pirkankadulla ovat pääosin valo-ohjattuja, ratikka ja autoliikenne ovat väistämisvelvollisia.

Tampereen Ratikan liikenneturvallisuussivu: www.tampereenratikka.fi/liikenneturvallisuus

Ratainfraa ja vaunuja testataan läpi talven

Hämeenkadun ja Pirkankadun ensimmäisissä koeajoissa testataan kattavasti koko radan ja sen teknisten järjestelmien toimivuus. Raitiotieallianssi testaa tiedotteen mukaan koeajoissa mm. raiteiden, vaihteiden ja ajolankojen ajettavuutta, liikennemerkkien, liikennevalojen ja opastimien sekä liittymien ja suojateiden näkyvyyttä. Lisäksi säädetään liikennevaloja ja testataan liikennöintinopeuden sallimaa ajonopeutta sekä vaihteenohjausta.

Ratikalla ajetaan aluksi kävelyvauhdilla ja nopeutta lisätään asteittain. Raitiotien liikennöintinopeuden mukaisia koeajoja tehdään jatkossa koko osuudella, kaikilla raitiotiekaduilla. Hämeenkadulla enimmäisnopeus on 20 kilometriä tunnissa ja Pirkankadulla 40 kilometriä tunnissa.

– Keskustassa suoritettavien yhden vaunun koeajojen lisäksi teemme koko varikko–Pyynikintori-välillä myös kahden vaunun koeajoja. Niissä tarkastelun kohteena ovat vaunujen ulottumat sekä liikenne- ja varoitusvalojen toiminta. Kahden vaunun koeajoissa liikennettä joudutaan hetkellisesti pysäyttelemään liikenteenohjaajien toimesta. Myös myöhemmin talvella tehdään samanaikaisesti useamman vaunun koeajoja, projekti-insinööri Petra Brunnila Raitiotieallianssista kertoo.

Arkisin koeajoja pyritään suorittamaan ruuhka-aikojen ulkopuolella, mutta siirtymäajot varikolta koeajoalueelle tehdään mahdollisesti myös ruuhka-aikoina. Varsinkin Hervannassa ja Hervannan valtaväylällä vaunu on jo tuttu näky ja se liikkuu sujuvasti muun liikenteen kanssa. Koeajoja ja vaunutestejä jatketaan erilaisissa olosuhteissa läpi tulevan talvikauden.

– Koeajojen eteneminen ja tarkemmat aikataulut riippuvat tehtävien testien onnistumisesta. Muutokset ovat siis mahdollisia. Ratikan bongaajilta toivomme malttia ja tarkkaavaisuutta liikenteessä. Muistetaan pitää myös huolta tarvittavista turvaetäisyyksistä näin korona-aikana, Uolamo huomauttaa.

Ajantasaisen tiedon koeajojen etenemisestä saa Tampereen Ratikan ja Raitiotieallianssin kanavista.

Liikenteenohjaajat paikalla vielä maanantaina

Sunnuntaina ja maanantaina 15.–16. marraskuuta liikenteen sujuvuus koeajoissa varmistetaan liikenteenohjaajilla Hämeenkadun ja Pirkankadun alueella. Muiden tielläliikkujien tulee siis kulkea ensisijaisesti liikenteenohjaajien opasteiden mukaisesti, myös silloin, kun liikennevalot ovat päällä. Liikenteenohjaajien opastuksen päätyttyä alueella noudatetaan raitiotiealueen liikennesääntöjä ja valo-opasteita.

Bussiliikenne käyttää sunnuntaina koeajojen vuoksi osittain poikkeusreittejä. Hämeenkadun bussipysäkit ovat sunnuntain koeajojen aikana kello 10–14 pois käytöstä. Joukkoliikenteen muutoksista tiedottaa tarkemmin Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse.

Alueelle pystytetään myös opastekylttejä, joilla muistutetaan koeajojen olevan käynnissä. Varikon ja Itsenäisyydenkadun alikulkusillan välisellä osuudella raitiovaunu kulkee liikennesääntöjen mukaisesti, joten siellä liikenteenohjaajia ei käytetä sunnuntaina eikä maanantaina.

Tampereen Ratikan sivuilta löytyy runsaasti yleistä tietoa raitiotien liikennesäännöistä ja lisäksi kaavioita ajoneuvoliikenteelle, jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Liikennesääntöjä opastetaan myös useiden animaatioiden avulla.

Kunnossapito on osa Ratikkakaupungin arkea

Tiedotteessa kerrotaan, että kunnossapitoallianssi pitää huolta ratikan turvallisesta ja suunnitelmien mukaisesta kulusta. Kunnossapitotöitä tehdään niin päivällä kuin yölläkin.

Hämeenkadun ja Pirkankadun kunnossapitotyöt on aloitettu sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kiskourien ja kadun pesulla. Maanantain ja tiistain välisenä yönä on huuhdeltu kisko- ja linjakaivot sekä pesty ja rasvattu vaihteet.

Tiistaina alueella tehdään päiväaikaan liikennevalotestejä myös raiteilla liikkuvalla erikoistyökoneella, Unimogilla. Loppuviikon aikana hiotaan kiskoja ja testataan muun muassa vaihteiden toimintaa. Lisäksi asennetaan tulevista koeajoista kertovat opastekyltit.