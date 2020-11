HS: Seksivälineitä ostetaan erityisen paljon Pirkkalassa – Ylivieskassa kiinnostanut harvinaisempi juttu

Helsingin Sanomat selvitti seksivälineiden verkkokaupan lukujen perusteella myytyjen seksivälineiden määrää ja sitä, minne niitä tilataan eniten väkilukuun suhteutettuna.

Viime vuonna Suomessa myytiin todennäköisesti enemmän seksileluja kuin sähkökäyttöisiä parranajokoneita. Näin kertoo Helsingin Sanomat.

Lehti kertoo, että Suomen suurin seksivälineiden verkkokauppa Kaalimato lähetti viime vuonna 137 000 tilausta. Tänä vuonna vastaavat tilausmäärät vastaaviksi tilausmääriksi arvioidaan 200 000.

Viralliset tahot, kuten Tilastokeskus eivät pidä tilastoja myytyjen seksivälineiden määrästä.

Myyntitilastojen mukaan eniten seksivälineitä tilattiin Helsinkiin. Paikkakuntien kolmen kärki asukaslukuun suhteutettuna on puolestaan:

1. Pirkkala

2. Ylivieska

3. Riihimäki

HS kertoo, että ylivieskalaiset ovat tänä vuonna tilanneet tuotteista eniten vibraattoreita ja hieromasauvoja. Heidän kolmanneksi tilatuin tuotteensa on liukuvoide. Pitäjään on tilattu myös kolme panokonetta ja kaksi seksikeinua. Viimeksi mainittua on HS:n jutun mukaan myyty koko Suomessa vain 143 kappaletta.

Ilta-Sanomat uutisoi tammikuussa, että klitoriskiihottimet, hieromasauvat ja liukuvoiteet ovat suosiossa. Yhtä seksivälinettä hehkutetaan nyt ylitse muiden: se on Satisfyer Pro 2 -klitoriskiihotin. Verkkokauppa Kaalimato.com myi kyseistä laitetta eli imevää klitoriskiihotinta yli 40 000 kappaletta viime vuoden aikana.

Kaalimadon viime vuoden toiseksi myydyin tuote oli kaupan oma liukuvoide. Kolmanneksi suosituin artikkeli oli Kaalimato G5 -vibraattori.