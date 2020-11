Tukesin johtava asiantuntija vangittiin epäiltynä virka-aseman törkeästä väärinkäytöstä – liittyy Oriveden kultakaivokseen

Tapaus liittyy Orivedellä toimivan Dragon Miningin epäiltyyn ympäristörikokseen.

Dragon Miningin tekemisiä Orivedellä on tutkittu jo pari vuotta. Ylimääräisenä säikeenä tapaukseen liittyy myös virkamiehen toiminta.­

Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin johtavan asiantuntijan epäiltynä törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Oikeus vangitsi miehen syytä epäillä -perusteella.

Syytä epäillä on lievempi vangitsemiseen johtanut epäilyn aste. Vahvempi aste on epäily todennäköisin syin.

Rikos liittyy kaivosyhtiö Dragon Miningin toimintaan Oriveden kultakaivoksella. Australaisomisteisen yhtiön epäillään syyllistyneen ympäristörikokseen haudattuaan jätteitä kaivokseen.

Sisä-Suomen poliisin tutkiman virka-aseman väärinkäytön katsotaan alkaneen vuoden 2018 alussa ja kestäneen aina tämän vuoden syyskuuhun saakka. Rikoksen tekopaikka on Oulu, jossa epäilty keski-ikäinen mies asuu.

Asiasta kertoi ensin MTV Uutiset.

Uutinen johtavan asiantuntijan vangitsemisesta tuli Tukesille yllätyksenä IS:n kautta. Virastolla ei ollut mitään aavistusta poliisin rikosepäilyistä.

– Tämä on meille uusi tieto. Epäily on todella vakava, vaikka vangitseminen tapahtuikin lievemmin perustein, Tukesin pääjohtaja Kimmo Peltonen sanoo.

Tukes aikoo järjestää torstaiaamuna Teams-palaverin selvittääkseen asiaa talon sisäisesti.

Virka-aseman väärinkäyttämisessä on kyse vallan käytöstä oman tai toisen hyödyn tavoitteluun tai vastaavasti haitan aiheuttamisesta toiselle. Kun kyse on törkestä tekomuodosta, ovat tavoitellut hyödyt tai haitat olleet suuria tai rikos on tehty erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi.

Törkeässä tapauksessa virka-aseman väärinkäytöstä voi seurata viraltapanon lisäksi maksimissaan neljän vuoden vankeusrangaistus.

Tukesilla on Peltosen mukaan noin 15 johtavaa asiantuntijaa, joiden kokemus ja koulutus ovat korkeaa tasoa. He eivät työskentele esimiestehtävissä.