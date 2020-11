Rolls-Roycen siivittämän yrityksen myynti toi miljoonia – nyt Jori Paatsalo aikoo löysätä: ”Faija kuoli suorilta jaloilta”

52-vuotias Jori Paatsalo ei jätä JokiLaakeri Oy:tä kokonaan, mutta ”kyllä varmasti löysään tahtia!”.

Tamperelaisen Jori Paatsalon työuralla on tapahtunut isoja asioita noin kymmenen vuoden välein.

Ensin vuoteen 1991. Silloin Juhani Paatsjoki päätti perustaa teknisen kaupan tukku- ja maahantuontiliikkeen Tampereen Lapintielle.

– Isällä oli silloin jo 30 vuoden kokemus laakeribisneksestä. Mää olin ihan kloppi, kun isä ilmoitti, että oot sitten firmalla ensimmäinen syyskuuta kahdeksalta aamulla. Ei meillä ollut kuin tuulen huuhtoma perse, mutta siitä se lähti, Jori Paatsjoki kertoo JokiLaakeri Ky:n alkumetreistä.

Kymmenessä vuodessa paljon ehti muuttua: ky oli jo oy ja poika toimitusjohtaja. Mutta vuonna 2001 firman perustaja oli äkkiä poissa.

– Faija lähti suorilta jaloilta 58-vuotiaana.

JokiLaakerin tarina ei kuitenkaan päättynyt. Vuonna 2010 yhtiö solmi sopimuksen Rolls-Roycen Marine-ryhmän kanssa.

– Se oli kova juttu ja nosti meidät uudelle tasolle. Volyymi nousi helvetilliseksi, suorasanainen Paatsjoki muistelee.

Vuonna 2019 yrityksestään 90 prosenttia omistanut Paatsjoki sai tarpeekseen. Hän myi kaikki osakkeensa ruotsalaiselle Nomolle.

– Isän kuolema on yksi luopumisen syy. Ei tässä viitti itteään tappaa kuitenkaan. Totta kai rahakin on tärkeää, mutta niin on perhe ja oma jaksaminenkin. Täytyy muistaa, että kyllä tää työ meni minulla monesti kaiken muun edelle.

Paatsjoki on jatkanut kauppojen jälkeen toimitusjohtajana. Sekin työ loppuu nyt vuodenvaihteessa.

– Jään vielä senior adviseriksi. Mielenkiintoista nähdä, mitä se homma sitten onkaan. Enää ei tarvitse kuitenkaan käydä joka päivä töissä.

Tarkoittaako tämä sitä, että aiot jatkossa löysätä?

– Kyllä varmasti löysään! Meille tulee ensi vuonna täyteen 30 vuotta näitä laakerikauppoja. Joku muu saa hoitaa ne jatkossa.

– Eihän tää ala ole hypeä eikä hienoo, mutta mikään ei liiku ilman laakereita. Kilpailu isojen yritysten kanssa on kovaa. Norsun jalkojen välissä on kuitenkin tilaa.

