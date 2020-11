Tampereen ratikka tarjoaa ilmaiskyytiä jo tammikuussa – vastineeksi odotetaan ”rehellistä palautetta”

Kaikelle kansalle avoin koeliikenne alkaa aprillipäivänä. Ensimmäiset koeajot ydinkeskustaan vajaan kahden viikon päästä.

Pisimmillään ratikalla on tähän menty päästy Hervannasta Itsenäisyydenkadulle saakka, kuvassa ylhäällä näkyvän rautatietunnelin suulle. Sunnuntaina 15. marraskuuta ratikan on määrä ajaa ensi kertaa ydinkeskustan halki aina Pyynikintorille saakka.­

Tavallisen tamperelaisen ei tarvitse välttämättä odottaa kaupunkikiskoille pääsyä elokuulle, jolloin pitkään odotettu ratikka aloittaa virallisesti kaupallisen liikennöinnin. Uuden kulkuvälineen kyytiin voi päästä testimatkustajan roolissa jo tammikuun alussa – jos Nysse antaa luvan.

Kyse on ratikan palveluiden viimeistelystä, jossa testimatkustajien mielipiteet ovat arvokkaita. Testeissä voidaan kokeilla esimerkiksi sujuvaa siirtymistä pysäkiltä vaunuun, matkantekoa liikkuvassa ratikassa, maksamisen helppoutta ja matkustajainformaatiota.

Kaikelle kansalle avoin koeliikenne pääsee vauhtiin aprillipäivänä 1. huhtikuuta. Viimeistään siitä alkaen ratikkaa nähdään siis Tampereen kaduilla taajaan, ainakin arkisin. Kyytiin pääsee normaaleilla Nysse-lipuilla, mutta lopullisia aikatauluja ei vielä noudateta.

Tammikuussa käynnistyvien testiajojen määrä ja tarve eivät ole vielä tarkalleen selvillä. Muun muassa koronatilanne tulee vaikuttamaan tilanteeseen.

– Testimatkustajia tarvitaan joka tapauksessa useampia kymmeniä, Nyssen asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen sanoo.

Ratikka koeajolla Hervannan Duo-liikekeskuksen edustalla.­

Testimatkustajat eivät ole yhdestä puusta veistettyjä, sillä Nysse kokoaa kokemuksia monilta erilaisilta käyttäjätyypeiltä. Tilausta on niin lastenvaunujenkin kanssa liikkuville, lapsille, vanhuksille, mutta myös matkustajille, jotka eivät tähän mennessä ole julkista liikennettä juuri edes käyttäneet.

– Toivomme tietysti, että saamme testimatkustajiksi henkilöitä, jotka uskaltavat antaa rehellistä palautetta kokemastaan. Testimatkustajien työ on erittäin tärkeää, sillä pienet yksityiskohdat ratkaisevat usein, kuinka hyvä palvelusta lopulta tulee.

– Testimatkustajia voimme löytää esimerkiksi ratikkareitin varrella olevista kouluista, Salkonen pohtii.

Testaamisessa voi olla kyse esimerkiksi yksittäisen matkan läpikäynnistä tai jonkin toimenpiteen tekemisestä useaan kertaan. Haastattelijat ja suunnittelijat keräävät kommentteja ja kokemuksia sekä ohjaavat tilannetta. Osa testeistä tehdään mahdollisuuksien mukaan ryhmissä.

– Alunperin piti tehdä testejä, joissa on paljon matkustajia, mutta voi olla, että nämä testit tehdään vasta myöhemmin.

Testimatkustajat eivät pääse liikkumaan toiveidensa mukaan pysäkiltä toiselle. Nysse kutsuu testaajiksi hyväksyttyjä paikalle erikseen suunniteltuihin testitapahtumiin.

Nysse valitsee testimatkustajista käyttäjäprofiilien perusteella sopivat osallistujat tarvittaessa arpomalla.

Testimatkustajaksi voi hakea 6. joulukuuta saakka osoitteessa nysse.fi/nysselab

Myös erityisryhmien edustajat kuten pyörätuolin käyttäjät, näkövammaiset ja liikuntarajoitteiset pääsevät testaamaan ratikkaa ennakkoon. Nämä testaukset koordinoidaan erikseen.

Ratikalla on testattu myös Teiskontietä eli reittiä keskussairaalaan.­

Vielä muutaman viikon ajan kaikki koeajot tehdään vaunuvalmistaja Škoda Transtech Oy:n toimesta. Yksi merkkipaalu nähdään sunnuntaina 15. marraskuuta, kun koeajon on määrä ulottua rautatietunnelin läpi aivan Tampereen ydinkeskustaan saakka.

Tuolloin ratikan pitäisi kulkea aina nykyiselle päätepysäkille eli Pyynikintorille saakka.

Runsas viikko myöhemmin, maanantaina 23. marraskuuta myös raitioliikenteen operaattoriksi valittu VR käynnistää omat koeajonsa katuverkossa. VR:n kouluttamat liikenteenvalvojat aloittavat harjoittelunsa varikolla Hervannassa jo tämän viikon keskiviikkona.

Samana päivänä VR ottaa myös vastuun Tampereen Ratikan liikennöinnistä. Raitiotiejärjestelmän ja vaunujen tekniikan testaamisen lisäksi silloin päästään aloittamaan työ palvelukokemuksen kehittämisessä.

Liikenteenvalvojiksi on koulutettu yhdeksän henkilöä, joista vain yhdellä on aiempaa kokemusta raitiovaunun kuljettamisesta Helsingissä. Lisäksi toisella liikenteenvalvojalla on VR-kokemusta, mutta junankuljettajana hän ei ole toiminut.

– Rekrytoimme parhaillaan 65 ratikkakuskia tammikuussa alkavaan koulutukseen. Liikenteenvalvojat toimivat sitten heidän ajo-opettajinaan, projektipäällikkö Vesa Rauhala VR:ltä kertoo.

Ratikan ja elokuussa 2022 alkavan, busseilla tehtävän syöttöliikenteen myötä VR:n työntekijöiden määrä kasvaa Tampereella runsaasta 300:sta noin sadalla.

– Marraskuun alussa kahden ensimmäisen raitiovaunun omistusoikeus ja vastuu siirtyvät vaunut valmistavalta Škoda Transtech Oy:ltä Tampereen Raitiotie Oy:lle. Luovutamme vaunut vuokrasopimuksen mukaisesti edelleen yhtiömme, Nyssen ja VR:n muodostaman liikennöintiallianssin käyttöön, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö tiivistää.