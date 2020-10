Kirsi Kunnas saa oman metsän Ylöjärvelle

Suojelualueen metsässä tavoitellaan Tiitiäisen satupuun runojen henkeä.

WSOY ja Luonnonperintösäätiö ovat perustamassa Ylöjärvelle Tiitiäisen metsä -suojelualueen. 27 hehtaarin metsä sijaitsee lähellä Ylöjärven keskustaa, aivan Pikku-Ahveniston vieressä.

Virkistysalueeksi sopiva metsä saa nimensä akateemikko Kirsi Kunnaksen teosten pohjalta. Pian 96 vuotta täyttävä Kunnas tunnetaan muun muassa lastenloruja sisältävästä, vuonna 1956 julkaistusta Tiitiäisen satupuu -teoksestaan.

Kunnaksen puoliso on kirjailija Jaakko Syrjä, 94. Heidän poikiensa Mikko ja Martti Syrjän vuonna 1976 perustama yhtye Eppu Normaali sai Ylöjärvelle oman veistoksensa kaksi vuotta sitten.

Suojelualueella on WSOY:n tiedotteen mukaan runsaasti korkeuksiin kurkottavia kuusia, mäntyjä ja haapoja. Virkistysalueeksi sopivasta metsästä löytyy myös valtavia muurahaiskekoja, sammaloitunutta kalliota, runsaasti lahopuuta ja monipolvisia, helppokulkuisia polkuja. Myös liito-oravan tiedetään viihtyvän Tiitiäisen metsässä.

– Alue sopii todella hyvin juuri Tiitiäisen metsäksi. Sen vanhat puut luovat salaperäistä ja satumaista tunnelmaa. Metsä on helppojen kulkuyhteyksien päässä, joten sinne on lastenkin helppo tulla luontoa tutkimaan ja viihtymään, Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Anneli Jussila kertoo.

Tiitiäisen metsässä tavoitellaan Kirsi Kunnaksen runojen henkeä. Tiedotteessa kuvataan, miten vuodenajat ja aika-avaruus kohtaavat sekä ihmisen aistikokemuksen että satujen ulottuvuuden. Kunnaksen runoissa tutustutaan paitsi metsän eläinten elämään myös keijuihin, peikkoihin ja muihin sadun olentoihin, jotka elävät meidän mielikuvituksessamme.

– Metsä on kokonainen oma maailmansa täynnä metsäluonnon vilkasta elämää ja sen tapahtumia, ja me ihmiset olemme osa sen olemusta. Me olemme metsäkansaa. Onhan metsä muovannut ajatteluamme ja aistejamme pitkän yhteisen historiamme aikana, Kirsi Kunnas muistuttaa itse.

WSOY julkaisee kokoelman Kunnaksen klassisia runoja erillisessä Tiitäisen metsä -kirjassa. Samalla WSOY tukee kampanjaa 20 000 euron summalla ja lahjoittaa jokaisesta myydystä Tiitiäisen metsä -kirjasta euron Tiitiäisen metsä -suojelualueelle.

Myös Luonnonperintösäätiö kerää lahjoituksia yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Keräykseen voi kuka tahansa osallistua Luonnonperintösäätiön sivuilla.

Luonnonperintösäätiö on ollut aktiivinen Ylöjärven suunnalla, sillä viime vuonna uutisoitiin myös toisesta luonnonsuojelualueesta. Kyseinen muistometsä perustettiin Eppu Normaalin entisen basistin Mikko Saarelan muistoksi.

Tampereen Näsinpuistossa sijaitsee myös Kirsi Kunnaksen tuotannon mukaan nimetty Tiitiäisen satupuisto, joka on Tiitiäisen satupuun runoihin perustuva teemaleikkipaikka.