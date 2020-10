Viikkotasolla positiivisten testitulosten määrä on jopa vähentynyt.

Lauantaina ja sunnuntaina Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella testatut koronanäytteet toivat 23 uutta positiivista tulosta. Tartuntojen kokonaismäärä kasvoi samalla 669:ään.

Viikkotasolla positiivisten testitulosten määrä on jopa vähentynyt. Viime viikolla uusia koronatapauksia analysoitiin 59. Edellisen kalenteriviikon lukema oli koko epidemia-ajan suurin eli 84.

Viimeinen kaksiviikkoinen toi siis yhteensä 143 tartuntaa. Edellisen 14 vuorokauden aikana positiivisia näytteitä löytyi 123, joten pidemmällä aikajänteellä mitaten epidemia on yhä kiihtymässä.

Sunnuntain tietojen mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kunnista 12:ssa tartuntoja on korkeintaan neljä. Kun viiden raja ylittyy, kunta pääsee THL:n ”koronakartalle” eli lukema kerrotaan julkisuuteen.

Sairaanhoitopiirin 13 kaupungista vain Parkano ja Virrat puuttuvat yhä kartalta. Molemmissa kaupungeissa on noin 6 500 asukasta.

Maalaiskunnista Pirkanmaan suurin ”koronavapaa” kunta on yli 10 000 asukkaan Hämeenkyrö.

Pienin kunta, jossa on todettu vähintään viisi tartuntaa on Pälkäne. Asukkaita Pälkäneellä on Parkanon ja Virtain tapaan noin 6 500.

Analysoitujen koronatartuntojen määrä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kalenteriviikottain (ma–su) viikosta 43 eli viime viikosta taaksepäin: