Isot teatterit riensivät avuksi Pyynikille

Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin yhteistyöllä halutaan turvata kesäteatteritoiminnan jatkuminen ammattimaisena Pyynikillä.

Pyynikin kesäteatterin toiminnan jatkuminen turvataan yhteistyössä Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin kanssa. Asiasta kertovat teatterit tiedotteessaan.

Kesän 2021 päätuotanto Tohvelisankarin rouva toteutetaan kolmen teatterin yhteistuotantona. Samalla kehitetään uudenlaista tuotantomallia, joka elää ja muuttuu kolmen teatterin toiminnan ja tarpeiden mukaan tulevina vuosina.

– Vaikeat ajat ovat tuoneet mukanaan myös hyviä muutoksia. Pyynikin kesäteatterille uusi yhteistyö mahdollistaa ammattimaisen toiminnan jatkumisen, Pyynikin kesäteatterisäätiön ja Tampereen Teatterin hallituksen puheenjohtaja Päivi Myllykangas kertoo tiedotteessa.

Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin taiteellinen henkilökunta on vieraillut toistuvasti Pyynikin kesäteatterin tuotannoissa kesäteatterin 65-vuotisen historian ajan. Niillä on myös ollut merkittävä rooli kesäteatterin toimintaa ylläpitävässä Pyynikin kesäteatterisäätiössä sen perustamisesta alkaen. Molemmilla teattereilla on kaksi edustajaa säätiön hallituksessa yhdessä Tampereen Teatterikerhon sekä Tampereen kaupungin kanssa.

Tampereen Teatterin johtaja Mikko Kanninen painottaa, ettei kyseessä ole kertaluontoinen kokeilu.

– Yhteistyön syventäminen pitkäjänteiseksi tuotantoyhteistyöksi ja sen aktiivinen kehittäminen vaikuttavat positiivisesti meidän kaikkien toimintaan. Alustavia jatkosuunnitelmia on jo vuosille 2022–2025, Kanninen kertoo.

Yhteistyöllä pyritään myös nostamaan Tampereen profiilia näyttämötaiteen alalla.

– Yleisöllä on valtava halu päästä teatteriin ja meidän on vastattava siihen laadukkaalla ohjelmistolla. Pyynikin kesäteatterin toiminnan kehittäminen vahvistaa myös Tampereen asemaa vahvana ympärivuotisena teatterikaupunkina, Tampereen Työväen Teatterin johtaja Otso Kautto.

Uuden yhteistuotantomallin kehittämisen ohella Pyynikin kesäteatterin organisaatiossa toteutetaan muutoksia, sillä vakituista henkilökuntaa on kuluvana syksyllä jouduttu vähentämään taloudellisista syistä, ja toiminnanjohtaja Hanna Suurhasko siirtyy uusien haasteiden pariin 1. joulukuuta 2020 alkaen.

Operatiivisen johtamisvastuun ottaa tässä vaiheessa hallituksen aiempi puheenjohtaja Kai Hintsanen, joka jatkaa myös hallituksen jäsenenä Tampereen Työväen Teatterin hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa.

Maria Jotunin komediaklassikko ensi kesän ykkösjuttu

Kesän 2021 päätuotanto on Maria Jotunin komediaklassikko Tohvelisankarin rouva, joka saa uuden raikkaan ilmeen ohjaaja-käsikirjoittaja Antti Mikkolan käsittelyssä. Edellisen kerran Mikkola tarttui Jotuniin Tampereen Teatterin Huojuvassa talossa, joka oli sekä yleisö- että arvostelumenestys.

Näytelmän kärkevä, turhamainen ja kohtuuttoman tuntuinen rouva, Juulia, haluaa elämäänsä rahaa ja erotiikkaa. Tohvelisankari Aadolfina nähdään itseoikeutetusti rakastettu Tom Lindholm ja hänen tiukkailmeisenä Juulia-nuorikkonaan Tampereen Teatterin Piia Soikkeli.

Esityksistä pyörivässä ja katetussa katsomossa pääsee nauttimaan kesäkuun alusta elokuun puoliväliin saakka.

– Pyynikin kesäteatterin konsepti muuttuu myös sillä tavalla, että laajennamme ohjelmistoa aikaisempaan verrattuna, Hintsanen kertoo.

– Lisäksi on edelleen mahdollista vuokrata Pyynikin kesäteatteria ohjelmallisiin iltoihin, yritys- ja yhteisökäyttöön ja kaikkeen muuhun, mihin kaunis kansallismaisema ja pyörivä katsomo tarjoavat hienot puitteet.

Muu teatteriohjelmisto julkistetaan marraskuussa ja yksittäiset tapahtumat niiden varmistuttua.