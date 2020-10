Ravintolan työntekijä kertoo dramaattisista hetkistä Kangasalan ammuskelussa – asiakkaat päästettiin turvaan keittiöön: ”Siinä leimahti heti”

”Se oli sellainen hetkellinen nopea hässäkkä, jossa tapahtui paljon.”

Kangasalan Kuohunharjuntieltä tuli sunnuntaina vähän ennen kello 15 poliisille ilmoitus ampumisvälikohtauksesta. Poliisi tiedotti myöhemmin, että välikohtaukseen liittyi kolme henkilöä.

Kuohunharjuntien varrella sijaitsee ravintola Pepper.

Ravintolan työntekijä kertoo Ilta-Sanomille seuranneensa välikohtausta aitiopaikalta. Ravintolasta näki työntekijän mukaan suoraan, kun miehet selvittivät välejään ravintolan edustalla olevalla parkkipaikalla.

– Parkkipaikalla oli kolmen hengen kesken tappelu, siinä myös ammuttiin, työntekijä tiivistää tapahtumat.

Tappelupukareista kaksi oli ollut hetkeä aiemmin ravintolassa syömässä, työntekijä sanoo.

– En ole nähnyt niitä miehiä meillä aiemmin. He olivat täällä tänään asiakkaina. Kun he näkivät, että parkkipaikalle tuli auto, he poistuivat nopeasti pihalle.

Ravintolan työntekijä näki, kun auton pelkääjän paikalta nousi yksi mies. Sen jälkeen tapahtumat etenivät nopeasti.

– Siinä oli tönimistä ja sitten kuului jo laukauksia. Laukaus oli yllättävän vaimea, mutta kyllä se kuului.

Työntekijän kertoman mukaan tapahtumapaikalta lähti juoksemaan yksi mies, jolla oli verta naamassa.

Ravintolassa oli välikohtauksen aikana yli kymmenen asiakasta. Kun alkoi kuulua laukauksia, ravintolan työntekijä siirtyi ikkunan ääreltä kauemmas.

– Täällä ihmiset säikähtivät. Osa enemmän ja osa vähemmän. Heille annettiin mahdollisuus tulla keittiöön suojaan.

Pepperin omistavan Restbar Groupin toimitusjohtaja Mikko Hannula ei ollut itse paikalla, mutta hän kuuli tapahtumista ravintolan työntekijöiltä.

– Kyse oli sekunneista, ja tapahtumat tulivat henkilökunnalle shokkina. Ilmeisesti tässä oli jokin vanha kauna, joka siinä sitten leimahti.

Kyse oli Hannulan mukaan kahden seurueen välienselvittelystä. Yksi seurue oli ravintolassa syömässä. Kun he näkivät, että ravintolan eteen tuli toinen seurue, he juoksivat pihalle.

– Siinä leimahti heti. Melkein saman tien ammuttiin useita laukauksia, ainakin yhtä ihmistä puukotettiin.

Hannulan tietojen mukaan välienselvittely oli ”sellainen hetkellinen nopea hässäkkä, jossa tapahtui paljon”.

– Sen jälkeen osa porukkaa lähti juoksemaan katua poispäin. Poliisi tuli nopeasti ja nappasi tapahtumapaikalta osan porukasta kiinni.

Sisä-Suomen poliisi tiedotti myöhemmin, että välikohtaukseen osallistuneet kolme henkilöä ovat poliisin hallussa.

