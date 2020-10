Ratikkatahti kiihtyy Tampereella: uusia vaunuja kotiin parin kolmen viikon välein

Viikonloppuna saapuu kolmas ratikka. Vaunuja tulee yhteensä 19, joten erikoiskuljetuksia Kajaanin ja Tampereen välillä on luvassa kevääseen saakka.

Tampereelle saadaan kolmas raitiovaunu alkavan viikonlopun aikana. Nyt saapuva vaunu on toinen sarjatuotantona valmistettu Tampereen ratikka.

Tästä eteenpäin Tampereelle saapuu kahdesta kolmeen raitiovaunua kuukaudessa, Tampereen Raitiotie Oy kertoo tiedotteessaan.

Kaikkiaan tilaukseen kuuluu 19 vaunua. Kaupallisen liikenteen on määrä alkaa 9. elokuuta 2021.

Ensimmäinen täysin valmis raitiovaunu saapui Škoda Transtech Oy:n tehtaalta Kajaanin Otanmäestä Tampereelle kuukausi sitten. Vaunu on käyttöönotettu syys- ja lokakuun aikana ja se onkin jo nähty liikkumassa Hervannan raitiotievarikon ja Turtolan välisellä rataosuudella.

”Lajinsa ensimmäiseksi Tampereen Ratikaksi” kutsuttu prototyyppi saatiin Tampereelle jo toukokuussa. Tämä sisätiloiltaan varustelemattomana saapunut vaunu on ulottanut koeajonsa jo Tammelaan eli aivan kaupungin ydinkeskustan tuntumaan.

Kahdella ensiksi tulleella vaunulla on tehty testejä, joilla säädetään suorituskykyä. Niille on suoritettu mm. jarrujen hienosäätöä, seurattu vaunujen virranottoa ja -syöttöä samassa syöttöjaksossa sekä kuormitusta vaunun työnnössä ja vedossa.

– Raitiovaunujen käyttöönotto on onnistunut odotusten mukaisesti. Niistä saatujen tulosten perusteella Škoda Transtech Oy valmistaa loput Ratikat sarjatuotantona. Tästä eteenpäin vaunuja alkaa tulla meille noin 2–3 kappaletta kuukaudessa. Neljäs Ratikka saapuu Tampereelle marraskuussa, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö kertoo tiedotteessa.

Ihan ensimmäisenä Tampereen ratakiskoja kolusi Saksasta saapunut käytetty raitiovaunu, jota ei nähdä kaupallisessa liikenteessä.

Vuoden loppuun mennessä Tampereella on seitsemän raitiovaunua. Tampereelle tulee yhteensä 19 raitiovaunua.

Tampereen Ratikka on ensimmäinen Škoda Transtech Oy:n valmistama pikaraitiotievaunu. Se on esteetön, tilava, ilmastoitu ja suunniteltu erityisesti pohjoisen olosuhteisiin. Raitiovaunu on 37,3 metriä pitkä, 3,6 metriä korkea ja 2,65 metriä leveä ja sen paino on ilman matkustajia 56,8 tonnia, mikä tekee siitä tähän mennessä kooltaan suurimman Pohjoismaissa valmistetun raitiovaunun.

Kokonsa ja ominaisuuksiensa lisäksi vaunusta tekee erityisen se, että se on tamperelaisten kanssa yhdessä suunniteltu. Tamperelaisille on järjestetty useita tilaisuuksia tutustua vaunuun ja antaa palautetta käyttäjäkokemuksesta. Muun muassa vaunun sisustusta ja sen ratkaisuja on muokattu saadun palautteen perusteella.