Pakettiautossa ollut mies alkoi kysellä naiselta, mistä kennelistä hänen koiransa on hankittu. Nainen epäilee, ettei heidän aikeinaan ollut vain koiran varastaminen. Poliisi tutkii pakettiauton väen toimia.

Poliisi vahvistaa, että tapauksesta on tehty rikosilmoitus.­

Pirkanmaalla koiran kanssa syyskuun lopussa liikkunut nainen varoittaa pakettiautolla liikkuneesta kaksikosta.

– Olin päivällä lenkillä koirani kanssa. Kävelimme soratietä, kun viereeni pysähtyi pakettiauto. Keski-ikäinen mies alkoi puhua minulle auton ikkunasta. Autossa oli toinenkin mies, nainen kertoo.

– Mies alkoi kysellä yllättäen, mistä kennelistä koirani on hankittu ja minkä ikäinen se on ja ajattelin, että hän on koiraihminen ja vastailin siksi kysymyksiin.

– Pian mies nousi autosta ja lähti minua kohti. Onnekseni olin kuulokkeet korvissa puhelimessa ja linjoilla ollut henkilö kuuli keskustelun. Sanoin puhelimeen, että pysy linjoilla, hän sanoo.

Mies lähestyi naista uhkaavasti

Mies tuli lähemmäs naista lähemmäs.

– Olin pakettiauton sivuoven ja ojan välissä. Mies tiedusteli, onko koirallani suojeluviettiä.

Tilanne alkoi ahdistaa häntä.

– Kerroin heti, että koirallani on korkea suojeluvietti minua kohtaan. Mies alkoi silittää koiraani ja kyseli, onko minulla mies.

Nainen alkoi ottaa askelia taaksepäin.

– Koirani oli minun ja miehen välissä. Mies alkoi puolestaan ottamaan askelta lähemmäs minua. Koirani tuli minun ja miehen väliin ja alkoi hakkua. Lähdin rivakasti tässä tilanteessa kohti kotia.

Hän varoittaa ulkoilijoita koko Pirkanmaan alueella. Kyseessä ei olekaan pelkkä koiravaras.

– En tiedä, oliko mielessä koirani vai minä, mutta koin tilanteen uhkaavana, heti siitä hetkestä alkaen, kun mies tuli autosta ulos, hän kertoo tapauksesta.

Hän teki tapahtumista rikosilmoituksen.

– Me selvisimme onneksi pelkällä säikähdyksellä. Onneksi langan päässä oli kaverini, joka tajusi sanoa, että jos pystyt ottamaan kauempaa. Sain onneksi otettua kuva auton rekisterinumerosta ja nyt poliisi on tietoinen siitä, hän sanoo.

Tapahtuneen jälkeen hän on saanut useita viestejä vastaavista tapahtumista Pirkanmaan alueella. Kyseessä ei ehkä olekaan pelkkä koiravarkauden suunnittelu.

Poliisi tutkii kaksikon toimia

– Voin vahvistaa, että kansalainen on tehnyt poliisille tutkintapyynnön tapauksesta, rikoskomisario Vesa Järvenpää Sisä-Suomen poliisilaitokselta kertoo Ilta-Sanomille.

– Poliisille tehdyn ilmoituksen sisällön perusteella mitään sellaista konkreettista tekoa ei ole tehty, mikä osoittaisi koiraa tavoitellun, hän sanoo.

Järvenpää ei avaa asiaa enempää tutkinnan tässä vaiheessa enempää.