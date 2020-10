Mahdolliset havainnot pojasta tulee ilmoittaa hätänumeroon 112.

Pirkanmaan Ruovedellä on kateissa 8-vuotias poika, kertoo Sisä-Suomen poliisi Twitterissä. Poliisin mukaan poika ei ole tullut kotiin koulupäivän päätteeksi.

Poika on 140 senttiä pitkä ja hoikka. Hänellä on korviin saakka ulottuvat vaaleat hiukset. Vaatetuksena pojalla on tumma pitkähihainen paita ja vaaleat housut.

