Henkirikos järkyttää Kihniön pikkukunnassa – ”Ihan karmea tapaus”

1800 asukkaan kunnassa surraan uhrin kohtaloa ja ihmetellään erikoista uskonnollista yhteisöä, mutta vielä enemmän aristellaan tapahtuneesta puhumista.

– Ihan kamala asia, vaikea uskoa. Mutta ei tästä asiasta oikein puhuta. Monet aristelevat aihetta. Jotenkin ollaan vaan niin vaitonaisia.

Näin sanoo eläkeläisnainen, yksi Pirkanmaan luoteiskulmalla sijaitsevan Kihniön 1800 asukkaasta. Nainen on yksi harvoista, jotka haluavat puhua yhteisöä jo parisen viikkoa ravistelleesta henkirikoksesta.

Enemmistö kieltäytyy kokonaan kommentoimasta. Suunsa avaavista useimmat eivät halua kertoa nimeään. Vain harva uskaltaa esiintyä omana itsenään.

Puhetta vaimentaa osin poliisin niukka tiedotuslinja. Virallisesti tiedetään, että Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut Kankarin kylällä asuvan pariskunnan todennäköisin syin epäiltynä 9. syyskuuta tapahtuneesta taposta.

Vangittuina ovat 53-vuotias mies ja 25-vuotias nainen. Lisäksi poliisi on kertonut, että perheeseen kuuluu myös kaksi lasta. Poliisi on tähän mennessä perustellut vaitonaisuuttaan sillä, että kyse on perheen sisäisestä asiasta.

Useimmat kihniöläiset myöntävät tietävänsä vain sen, mitä mediassa – etenkin sosiaalisessa – on kerrottu.

Eero Kaikkosen mukaan huhuja henkirikoksesta liikkuu ihan tarpeeksi. Hän toivoo poliisin kertovan tapahtuneesta enemmän.­

Oletuksia tapahtuneesta on paljon. Lautamaalari Eero Kaikkosen, 59, mukaan jo vähän liikaakin.

– Yksi ihminen puhuu jotain, toinen sitten lisää siihen jotain ja niin edelleen, Kaikkonen myöntää.

Henkirikoksen lisäksi lähes kaikille on tullut uutisena se, että epäillyt kuuluvat pieneen muinaisuskoa edistävään yhteisöön. Ajatus uskonmenoista kuulostaa monen korvissa arveluttavalta.

– Onko kyse jostain rituaaliteosta, Kaikkonen miettii ja lähettää terveiset poliisille.

– Olisi tärkeää kuulla faktoja, etteivät huhut vello. Ei tällainen voi olla mikään perheen sisäinen asia!

Kipparin Kirppistä pyörittävät Tiit Jyris (vas.) ja Irkka Viitasalo ovat muiden kihniöläisten tavoin ymmällään tapahtuneesta. Kirpputorin isäntäväkeen kuuluu myös 4-vuotias chihuahua, joka kantaa nimeä Trump.­

Kihniöntien varrella kirpputoria pitävät Irkka Viitasalo ja Tiit Jyris ovat samaa mieltä.

– Poliisin pitäisi selvittää asiaa, Viitasalo vaatii.

– Tämä on ihan karmea tapaus. Mikä tekotapa sitten lieneekin? Mutta monenlaisia uskontoja täällä Kihniössä on riittänyt, saatananpalvojiakin.

Kaikkosen, Viitasalon ja Jyriksen tapaan kaikki IS:n keskiviikkona haastattelevat kihniöläiset surevat tapahtunutta. Eläkeläisnainen ei muista, että Kihniöllä olisi tapahtunut yhtään henkirikosta sitten viime vuosituhannen.

– Jotenkin oikein hämmentävä juttu. Näin pieni kylä ja tiivis yhteisö. Yleensä täällä on ollut rauhallista.

Taposta epäillyn pariskunnan mies on monille tuttu, ainakin etäisemmin. Paikallisten mukaan Kihniöltä kotoisin oleva mies muutti takaisin kotikonnuilleen joitain vuosia sitten. Hänet tunnetaan myös järjestötyönsä kautta.

– Mitään kielteistä sanottavaa minulla ei hänestä ole ollut. Tiedän hänen äitinsä sukua ja paikan, missä he asuvat, eläkeläisnainen kertoo.

Tieto epäiltyjen erikoisesta uskonnosta ei yllätä K-Market Maurintoriin menossa ollutta miestä, joka paluumuutti Kihniöön eläkepäivilleen.

– Ei täällä muuta olekaan kuin erilaisia uskonlahkoja, mies kertoo.

Kirjastossa käynyttä liki 90-vuotiasta miestä epäilty rikos pöyristyttää.

– Suomen lakien mukaan heidät on tuomittava, ovat sitten mitä uskoa tahansa. Ei uskoisi, että tällaista enää nykyisin tapahtuu. Maailma on mennyt ihan sekaisin.