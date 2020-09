Epäilty murhan yritys ei pelottanut ulkoilijoita Tampereella – ”Kauppi sai ikävän leiman”

Kaupin metsä on päivisin täynnä koululaisia.

Marja Kulta on liikkunut Kaupin metsässä 40 vuotta. –En osaa pelätä täällä. Minusta tämä on ihan turvallinen paikka, Marja Kulta kertoo.­

Kaupin metsä, tamperelaisten ikiaikainen ulkoilupaikka sai ikävän leiman, kun siellä liikkunut mies joutui epäillyn murhayrityksen kohteeksi. Mutta ei kansaa silti tunnu suuremmin pelottavan.

– Mun mielestä tämä on ihan turvallinen paikka, sanoo Kaupissa 40 vuotta liikkunut Marja Kulta.

Kaupin metsä on päivisin täynnä koululaisia, jotka jumppatunnilla harrastavat siellä suunnistusta. Niin oli tiistainakin, kun epäilty väkivallanteko tapahtui. Samoin keskiviikkona IS:n käydessä tapahtumapaikalla.

Kaupin metsä on tamperelaisten ikiaikainen ulkoilupaikka.­

Erään koulutytön kaveri oli ollut kuuloetäisyydellä, kun jotain epäilyttävää tapahtui.

– Ne olivat täällä suunnistamassa. Kaverini kuuli, kun joku kiljui. Se soitti minulle paniikissa, että siellä on psykopaattimies ja sinne on tullu poliisit. Joku mies oli ollut siellä aseen kanssa, eräs koululainen kertoi.

Pelottaako se, kun tuollaista tapahtuu?

– On se kyllä aika harvinaista. Totta kai se vähän pelottaa, mutta en mä silleen pelkää, kun se on melko harvinaista eikä sellaista ole ennen tapahtunut. Meillä on puhelimet mukana, että voidaan soittaa jos jotain tapahtuu, koululainen kertoi.

Marja Kulta on lenkkeillyt Kaupin metsässä 40 vuotta.

– Meno on täällä ihan hyvää. Teen koirien kanssa pari kertaa viikossa 9–10 kilometrin lenkin. Tämä on ihana paikka, kun täällä latautuu. Jos on stressiä, sellaiset häviää täällä, ja ei maksa mitään, Marja Kulta kertoo.

Kaupin metsässä samoilee päivittäin sankoin joukoin koululaisia suunnistamassa jumppatunnilla. Näin oli asianlaita tiistainakin, kun metsässä liikkunut mies joutui epäillyn murhayrityksen kohteeksi.­

Kulta lenkkeilee saksanpaimenkoira Bellan ja kettuterrieri Hipin kanssa.

– Olen 20-vuotiaasta saakka kävellyt täällä, ja koirat tykkää kovasti. Kun minä sanon Kauppi!, niin tämä saksanpaimenkoira terästyy heti.

– Koskaan ei ole sattunut mitään. Ainoa mitä on sattunut on se, kun ollessani parikymppinen yksi nuori poika paljasteli itseään. En osaa pelätä täällä. Minusta tämä on ihan turvallinen paikka.

– Kauppi sai ikävän leiman, mutta jos joku tekee tuollaista, se voi tehdä sen ihan missä tahansa muualla, Marja Kulta kertoo.