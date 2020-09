Salhojankadun Pubissa aika on pysähtynyt jonnekin 50 vuoden taakse. Sen näkee ja myös haistaa.

”Aika jos vaihtuu, pois haaveet jos haihtuu / niin koskaan et muuttua saa”

Junnu Vainio kirjoitti sanat Pasi Kauniston tunnetuksi tekemään käännösiskelmään vuonna 1969. Samana vuonna Terttu Nenonen ja Juhani Soramäki pistivät Tampereen Tammelassa pystyyn uuden pubin.

Salhojankadulle syntyneen uuden anniskeluliikkeen nimi ei ollut järin omaperäinen: Salhojankadun Pub. Olennaisempaa on se, että mikään ei muutu.

Mitä nyt omistaja joskus.

Salhojankadun Pubi on edelleen lähes täysin alkuperäisasussaan.­

Viimeiset 25 vuotta pubin omistajiin kuulunut Matti Kalliola on nyt valmis isoon siirtoon. Kalliola on myymässä itselleen ja kahdelle lapselleen kuuluvaa 84 prosentin osuutta pubista.

Surullisempaa syytä on vaikeaa kuvitella. Kuolema korjasi maaliskuussa Tuukka Kalliolan, pubin toimitusjohtajana viimeiset kuusi vuotta toimineen Matin pojan.

– Tuukka kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen kotonaan. Hän oli vain 39-vuotias. Valitettavasti hän lähti niin nuorena. Enempää en halua hänen poismenosta kertoa, Matti Kalliola sanoo.

Myynnissä oleva pubi sijaitsee hyvin keskeisellä paikalla eli aivan Itsenäisyydenkadun tuntumassa, mutta silti hieman piilossa.­

Tuukka otti pubin vetämisen harteilleen keväällä 2014.

– Olin pitänyt pubia silloin 18 vuotta. Tuukka sanoi, että olet jo siinä iässä, että jää eläkkeelle. Sovittiin Tuukan kanssa, että hän pitää myös pubia 18 vuotta. Kuuteen vuoteen se sitten jäi.

Oman lapsen kuolema on jo itsessään kova kokemus. Suurimmaksi osakkaaksi Tuukan poismenon jälkeen palannut isä ja muu perhe teki päätöksen luopua pubin omistuksista, vaikka monet ovat sitä ihmetelleet.

– Eläkkeelle jäätyäni olen toiminut täällä enemmän juoksupoikana. Totuin jo siihen, että pääsen lähtemään omille reissuilleni milloin haluan vaikka useammaksi viikoksi. On tullut reissattua ja nähtyä kaikki Euroopan maatkin, viimeisenä Andorra, Kalliola kertoo eläkevuosistaan.

Salhojankadun Pubin ystävät ovat lähettäneet kantapaikkaansa runsaasti postikortteja, joita kasattu useampaankin piikkiin.­

Loput 16 prosenttia kuuluvat kahdelle pienosakkaalle, joista toinen, Antti Purho, on jatkanut toimitusjohtajana.

Kaikilla nykyisillä omistajilla on yhteinen toive: koskaan et muuttua saa, Salhojankadun Pub.

Joku paikan päälle osuva ulkopuolinen saattaisi olla asiasta ihan toista mieltä. Pubissa on ajan patinaa vähintään riittävästi, sillä sisustus on käytännössä täysin alkuperäisessä 1970-luvun taitteen asussa. Jos jotain on laitettu seinälle, siellä se on myös vuosikymmenten läpi pysynyt.

Pubia on muuttanut vuosikymmenten mittaan lähinnä vain ajan patina. Pubin katto oli alkujaan vaaleampi beige, mutta 38 vuotta tupakansavua on jättänyt siihen jälkensä.­

Ravintolatupakoinnin loppumisesta on jo 13 vuotta, mutta sitä edeltäneet 38 vuotta ovat yhä aistittavissa.

– Tuo kattokin oli alkuaan beige. Terva ja nikotiini tekivät tehtävänsä, Kalliola viittaa ylöspäin.

– Toive on, että uusi omistaja pitäisi miljöön tällaisena. Täällä pitäisi varmaan hioa ja lakata. Mattokin on monesta kohtaa puhki.

Toki kaikkea pientä on tehty. Tikkataulun ja pianon paikkaakin vaihdettiin joskus 70-luvulla. Istuimia on ollut pakko vaihtaa kulumisen vuoksi, mutta baarijakkaroillakin on ikää jo viitisentoista vuotta.

70-luvulla heitettyjen tikkojen jäljet näkyvät yhä taulun takana.­

Salhojankadun Pubi jos joku on kanta-asiakkaidensa ”olohuone” ja olutharrastajien mekka. Joskus nurkassa kuullaan elävää musiikkia, mutta muu meteli on vähissä.

– Oli täällä 70-luvulla sellainen elektroninen panssarivaunupeli muutaman vuoden. Sitten asiakkaat alkoivat vaatimaan, että hävittäkää jo tuo härveli.

– Myöhemmin joku tuli kysymään, että kuinka paljon teillä on kanta-asiakkaita. Pubissa oli silloin noin sata ihmistä. Katsoin ympärilleni ja sanoin, että baaritiskillä on kolme miestä ja perähuoneessa pari nuorta naista, joita en tunne. Kaikista muista tiesin ainakin lempinimen.

Lähimpänä ulko-ovea on niin sanottu Musta neliö, vanhimpien kanta-asiakkaiden nurkkaus.­

Toijalassa nuoruutensa viettänyt Matti Kalliola kävi pubissa asiakkaana jo 70-luvun taitteessa. Vuonna 1972 hän aloitti opinnot Tampereen yliopistossa ja askeleet veivät yhä useammin Salhojankadulle. Vuonna 1976 hän alkoi tehdä pubissa vahtimestarikeikkaa. Vaimo löytyi samoihin aikoihin – pubista tietysti.

20 vuoden ajan Kalliola toimi ensin päätyökseen virkamiehenä, sitten myyjänä ja muissa sekalaisissa töissä. Kunnes pubi tuli myyntiin.

– Siihen loppuivat muut hommat.

– Kilpailua on ravintoalalla nykyisin todella paljon, mutta viime aikoina olemme pärjänneet hyvin koronasta huolimatta. Viime vuonna pidetyt 50-vuotisjuhlat varmaan muistuttivat monelle, että mekin olemme vielä olemassa.

Kulumat kokolattiamatossa ovat kasvaneet vuosien myötä.­

Kalliola aikoo saada osuutensa myytyä jouluun mennessä. Kiinnostuneita ostajia on riittänyt.

– En voi vaatia tulevalta omistajalta mitään, mutta toivoa voin, että pubi pysyisi entisellään. Yksi ostaja ehdotti, että kutsuu minut aina katsomaan ennen kuin muutoksia tehdään. En kieltäytynyt.

Salhojankadun Pub on tiettävästi Suomen toinen niin sanottu brittipubi. Richard´s Pub ehti avata ovensa Helsingissä hieman ennen ”Salhojaa” vuonna 1969.

Pubin myyntiin tulosta kertoi ensimmäisenä Aamulehti.