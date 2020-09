Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen koronavirustilanne synkkeni.

Suomessa on todettu 91 uutta koronavirustartuntaa. Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Varsinkin Tampereen yliopistollisen sairaalan eli Taysin tilanne on heikentynyt, sillä Pirkanmaalla on todettu 55 uutta koronatartuntaa 18.–24. syyskuuta.

Ilta-Sanomat selvitti tarkemmin Taysin tilannetta.

– Olemme saaneet nyt osamme heikentyneestä tilanteesta, sillä viime päivinä koronavirustartuntoja on todettu yhteensä noin 10 vuorokaudessa, johtajaylilääkäri Juhani Sand kertoo Ilta-Sanomille.

Kuinka monta henkilöä on nyt hoidettavana teho-osastolla koronavirustartunnan takia?

– Tämän hetkisen tiedon mukaan ei yhtään.

Onko alueen tartuntaketjuissa joitakin yhteisiä tekijöitä?

– Koko Taysin erityisvastuualueella on tartuntaketjuja, jotka liittyvät urheiluseurojen toimintaan, muihin harrastusryhmiin, hoivapaikka-asumiseen ja kouluihin, Sand kertoo.

Kouluissa koronatartuntoja tai niihin liittyviä altistumisia on todettu Tampereella ja Mänttä-Vilppulassa.

Taysin erityisvastuualueeseen kuuluu terveydenhuollon yksiköitä Pirkanmaan lisäksi Kanta-Hämeestä ja Etelä-Pohjanmaalta. Tartunnat ja altistumiset jakautuvat useisiin kuntiin.

Koko Suomessa yhteensä 9 379 koronavirustartuntaa

Tilanne koko Suomessa on kääntynyt huonompaan suuntaan, sillä viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 460 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kaikkiaan todettuja koronavirustartuntoja on Suomessa nyt 9 379.

Eilen kerrottiin kahdesta uudesta koronavirukseen liitetystä kuolemantapauksesta. Kaikkiaan kuolemia on raportoitu 343.

