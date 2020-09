Kaksi tärkeää ratikkakatua viimeistelty Tampereella – valmiusaste pian 90 prosenttia

Lopputulos nähtävillä nyt Hämeenkadun molemmissa päissä: Itsenäisyydenkadulla ja Pirkankadulla.

Tampereelle ratikkaa rakentava Raitiotieallianssi on saanut työt kokonaisuudessaan valmiiksi kahdella keskustan keskeisellä kadulla eli Pirkankadulla ja Itsenäisyydenkadulla. Asiasta kertoo Raitiotieallianssin tiedote.

Raitiotien rakentamisen lisäksi molemmilla kaduilla on uusittu katurakenteita ja liikennejärjestelyjä uusien katusuunnitelmien mukaiseksi. Myös raitiotien sähkörata-ja valaisinpylväät sekä ajojohtimet on asennettu ja säädetty paikoilleen.

Sekä Pirkankadun että Itsenäisyydenkadun raitiotietyöt käynnistyivät vuonna 2017 johto- ja putkisiirroilla pois tulevan raitiotielinjan alta.

– Molemmilla kaduilla on ollut kymmeniä eri työvaiheita niin maan alla kuin kadun ja radan päällysrakennetöissäkin. Maanalaisia rakenteita on uusittu kauttaaltaan koko katujen leveydeltä. Vesijohtojen, viemärien ja kaapelien siirtojen sekä uusimisen lisäksi katujen rakennekerroksia on uusittu ja vahvistettu, keskustan lohkopäällikkö Lasse Kivekäs Raitiotieallianssista kertoo tiedotteessa.

Näkymä Pirkankatua Hämeen puistotien suuntaan lännestä. Oikealla Aleksanterin kirkko.­

Ensimmäinen rakennuspäätös koski Pyynikintorilta keskustan kautta Hervantaan ja yliopistolliseen sairaalaan johtavia reittejä. Tältä osin raitiotien valmiusaste on jo 88 prosenttia. Liikenteen näillä reiteillä on määrä alkaa elokuussa 2021.

Myöhemmin käynnistetyllä Hatanpään valtatien pätkällä työmaan valmiusaste on nyt 38 prosenttia.

Monivaiheinen palapeli

Sekä Itsenäisyydenkadulla että Pirkankadulla raitiotien kaksoisraide sijaitsee pääosin omalla kaistallaan. Risteysalueilla raitiovaunut ja autoliikenne liikennöivät niin sanotuilla sekaliikennealueilla. Rata on toteutettu betoniseen kiintoraidelaattaan asennetuilla kiskoilla.

Sekä Pirkankadulla että Itsenäisyydenkadulla radan pintarakenne on asfalttia, joka on osittain sävytetty punertavaksi. Ratatöiden jälkeen kaduille on asennettu sähköratarakenteet eli valaisin- ja sähköratapylväät sekä raitiotien ajojohtimet.

Hämeenkadulla ei ole ihan vielä valmista. Kuva Hämeenkadun itäpäästä, taustalla asematunneli, josta alkaa Itsenäisyydenkatu.­

– Raitiotien rakentaminen näille kaduille on ollut todella monivaiheinen palapeli. Kiitos onnistumisesta kuuluu eri tekniikkalajien työryhmille, rakentajille, suunnittelijoille ja asentajille, jotka ovat tehneet hyvää yhteistyötä kaikissa vaiheissa, Kivekäs kiittää.

Pyynikin päässä uusittuja risteyksiä ja päätepysäkillä taidetta

Pirkankadulla on raitiotien rakentamisen yhteydessä uusittu risteysalueiden rakenteita ja muun muassa levennetty jalankulkijoiden odotusaluetta Mariankadun risteyksessä turvallisuuden parantamiseksi. Pääkirjasto Metson edustalla on myös uusittu suojatiet ja niihin liittyvien saarekkeiden odotustiloja on laajennettu.

Hämeenpuiston alueen raitiotietyöt ovat osa Pirkankadun töitä.

– Olemme rakentaneet raitiotielinjan ja radan sekä siihen liittyvät katujärjestelyt uusine kiveyksineen Pirkankadulta Hämeenpuiston kautta Hämeenkadulle. Tampereen kaupunki uusii muun puistoalueen tällä osuudella myöhemmin omana työnään. Hämeenpuiston liikennevalot on otettu käyttöön ja sen myötä myös Hämeenkadun länsipään liikenne on palautettu kaksisuuntaiseksi, Kivekäs mainitsee.

Pirkankadulla sijaitsee yksi raitiotien ensimmäisen osan päätepysäkeistä eli Pyynikintori. Päätepysäkille toteutetaan osana Ratikan taideohjelmaa erityiset taidekatokset, jotka suunnittelee tamperelainen kuvanveistäjä Jaakko Himanen. Pyynikintorin pysäkkikatokset asennetaan vuoden 2020 aikana Tampereen kaupungin, Tampereen taidemuseon ja Majaoja-säätiön yhteistyönä.

Itsenäisyydenkadulla näyttää jo siltä, miltä pitääkin.­

Itsenäisyydenkadun liikennöinti uudistuu

Itsenäisyydenkadun asematunneliin on entisen itään vievän ajoradan paikalle rakennettu raitiotie eli asennettu kiintoraidelaatta ja kiskot. Raitiotien ajojohtimet tunnelissa on asennettu väliaikaiseen suojakatokseen.

– Suojakatos tehtiin, jotta raitioliikennettä ei tarvitsisi keskeyttää, kun rautatiesilta tulevaisuudessa uusitaan. Autoliikenteen ajokaistat idän ja lännen suuntaan on siirretty ja uusittu tunnelin pohjoispuoleiseen aukkoon, kertoo Itsenäisyydenkadun aluevastaava Kari Kuuttila Raitiotieallianssista.

Itsenäisyydenkadulla sijaitsee Sammonaukion raitiopysäkki, jonka katostyöt ovat parhaillaan loppuvaiheessa. Katokset tilaa Tampereen Raitiotie Oy ja ne toimittaa JCDecaux.

Tästä alkaa Hämeenkatu lännestä katsoen raiteiden kääntyessä Pirkankadulta Hämeen puistokadun kautta.­

Viime viikolla koeajoratikka kävi ensi kertaa Itsenäisyydenkadulla, aivan rautatieaseman tuntumassa. Kuvassa taustalla entinen Attilan kenkätehdas.­