Ratikkafirman pomon mukaan nyt kannattaa muuttaa Helsingistä Tampereelle: ”Ehdottomasti, itekin oon sen tehnyt”.

Alkuun hieman lukuja: Helsingin uusimmissa raitiovaunuissa on 73 istumapaikkaa ja 162 matkustajan kokonaiskapasiteetti.

Ensi vuoden elokuussa Tampereella liikenteeseen päästettävissä vaunuissa istumaan pääsee 104 ja kaikkiaan kyytiin mahtuu peräti 264 matkustajaa.

Paljon enemmän populaa, mutta silti väljää. Ja samalla korostetun kultturellia, kiitos muun muassa kauniiden, kotiseutuhenkisten istuinkuosien, ikkunoita kiertävän runouden ja pysäkkitaiteen.

Tampereen tulevassa ratikassa on väljä matkustaa.­

Ei siis ihme, että tunnelma oli korkealla, kun Tampereen Raitiotie Oy esitteli ensimmäistä täysin valmista vaunuaan varikolla Hervannan kupeessa.

”Parempi kuin Helsingissä” -ilmaisua ei isoon ääneen toitotettu, mutta vertailulta ei voinut täysin välttyä. Uudempi Tampereen ratikka on joka tapauksessa – ja tosiaan selvästi suurempi. Melkein kuin juna!

– Tämä vaunu on 20 senttiä leveämpi kuin mitä Helsingissä. Sen takia tästä tuli paljon väljempi, ilmavampi ja valoisampi, valmistajan edustaja, Škoda Transtechin myynnistä ja tuoteperheen kehittämisestä vastaava päällikkö Ollipekka Heikkilä selvitti eroja.

Yli 37-metrinen vaunu. Kuin juna konsanaan!­

– Helsingissä se on kenkälusikkahommaa saada istuimet mahtumaan. Järjestelmä siellä on 1800-luvulta. Tampereella hienous on se, että saimme aloittaa puhtaalta pöydältä.

Tampereen vaunut ovat pituudeltaan 37,3-metrisiä, Helsingissä vain 27,6-metrisiä. Kyse uusimpien Helsingin vaunujen osalta on silti samasta Transtechin Artic-tuoteperheestä.

Tampereella kyytiin mahtuukin ihmisten lisäksi kyytiin muutakin: paikat löytyvät 12 lastenvaunulle, kuudelle isolle pyörätuolille ja kuudelle polkupyörälle.

Muun muassa seinässä kiinni olevien penkkien sijoittelussa kuultiin tamperelaisten ääntä, kertoi Raitiotien kehitysohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen.­

Vaunua suunnitellessa kuunneltiin mallikappaleeseen eli makettiin aiemmin tutustuneiden tamperelaisten palautetta ja kehittämisideoita.

– Tampere-talolla makettiin kävi tutustumassa 15 000 ihmistä. Palautteen perusteella tehtiin muutoksia muun muassa seinäpenkkeihin, suojaseiniin ja näkyvyyteen ikkunasta, näkyvyys ikkunasta, raitiotien kehitysohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen Tampereen kaupungilta kertoi.

Muotoilija Laura Gröndahl.­

Tuusulalainen muotoilija Laura Gröndahl sai tehtäväkseen suunnitella istuinten kuosit.

– Raikas, tyylikäs ja aikaa kestävä, Gröndahl kuvasi itse lopputulosta, josta tarkkasilmäinen löytää muun muassa Pirkanmaan maakuntalinnun västäräkin ja maakuntakasvin tuomen.

Aikaa kangas kestänee. Ilkivaltaa – jota oletettavasti ja valitettavasti ilmennee – oletettavasti heikommin.

Sydän Laura Gröndahlin luomassa istuinkuosissa kertoo rakkaudesta joukkoliikenteeseen.­

Ihan täysin lopullisessa muodossa toissa viikolla Otanmäen tehtaalta Kajaanista tullut vaunu ei sentään ollut, sillä suojamatot peittivät vielä lattiaa.

Aiemmin Kajaanista Tampereelle oli jo tuotu yksi keskeneräinen vaunu, joka on ollut koeajokäytössä. Lisää valmiita vaunuja tavaraa rahdataan loppuvuoden aikana Kainuusta kuuden vaunun verran.

– Kuin makkaroita tehtaalta, Heikkilä tiivisti tekemisen tahdin.

Ratikasta löytyy myös latauspisteitä mobiililaitteille.­

Koeajot laajenevat loppuvuoden aikana Tammelasta ydinkeskustan puolelle aina Pyynikintorille saakka. Kauemmaksi länteen ei raiteita ole rakennettukaan.

Ehkä kaikkein tyytyväisin vaunuun oli Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö. Hän uskalsi käyttää myös parempi-sanaa.

Infotaulu kertoo myös jatkoyhteyksistä.­

Eli nyt kannattaa Helsingistä muuttaa Tampereelle?

– No joo, ehdottomasti, itekin oon sen jo tehnyt, Sirviö sanoi.