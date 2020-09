Ratikka rullasi ruutukaavaan Tampereella – ihmettä odotellessaan Nysse-eläkeläiset saivat aikaan pienen riidankin

Testiajo ulottui Itsenäisyydenkadulle Tammelaan, aivan asematunnelin suulle.

Koko työuransa joukkoliikenteen parissa tehnyt Jouko Hakala, 70, oli maanantaina innoissaan. Kauan odotettu Tampereen ratikka oli ulottamassa koeajonsa Tammelaan.

– Asun tässä vieressä. Vaimo aikoo katsoa ratikan tuloa ikkunasta, Kalevan puistotien ja Itsenäisyydenkadun kulmauksessa testivaunua odotellut Hakala kertoi aamupäivällä IS:lle.

Välillä Hakalan piti soitellakin puolisolle, että hän tietää tilanteen. Entisen Tampereen kaupungin liikennelaitoksen työntekijän innostuksesta osansa sai myös samassa taloyhtiössä asuva nuorempi naapurin mies.

Raitiotiejärjestelmän testaamista jatketaan perjantaihin saakka aamuyhdeksästä kello kolmeen iltapäivällä.­

– Kohta se ratikka tulee, Nysse-konkari hihkaisi naapurille.

Koiraa ulkoiluttanut naapuri ei jakanut riemua.

– On siitä Jeesuksenkin tulemisesta puhuttu. Se tulee ihan kuin ratikka – ihan justiinsa, naapuri kommentoi ja jatkoi matkaansa.

Kaikesta huolimatta se tuli. Siis ratikka.

Testiajot olivat ulottuneet Hervannan varikolta aiemmin vain Turtolaan eli vielä kauaksi kaupungin keskustasta. Maanantaina ratikka kurvasi kuitenkin jo aamulla Hervannan valtaväylältä Rieväkatua pitkin Prisma-keskuksen ohi ja siitä Sammonkadulle, joka on yksi Tampereen katuverkoston keskeisimpiä väyliä.

Kello 11 maissa kävelyvauhtia edennyt ratikka oli pysäkillään Kalevan kirkon kupeessa. Siitä risteyksen läpi ja punainen vaunuyhdistelmä ylsi Itsenäisyydenkadulle Tammelaan eli ruutukaava-alueelle saakka.

Välillä testaajat tekivät pistokokeen myös keskussairaalaan vievälle Teiskontielle, mutta iltapäivän puolella reitti ulottui Itsenäisyydenkadun alapäähän eli aina rautatieaseman kohdille.

Koeajon reitti ulottui Itsenäisyydenkadun alapäähän eli rautatieaseman kohdille.­

Asematunneliin ei ollut vielä asiaa, joten aivan ydinkeskusta on vielä ratikalta kokematta.

Kalevan ja Tammelan alueella saadaan nyt totutella uuteen tulokkaaseen, sillä raitiotiejärjestelmän testaamista jatketaan perjantaihin saakka aamuyhdeksästä kello kolmeen iltapäivällä.

Hakala teki TKL:ssä aikataulusuunnittelijan töitä ennen eläköitymistään.

– Ratikka on parasta, mitä Tampereelle tapahtuu. Se vähentää kumipyöräliikennettä ja parantaa turvallisuutta, Hakala perusteli.

– Näkee, että työtä on tehnyt huippujoukkue. Aikataulu on pitänyt, ja häiriöt ovat olleet pieniä. Tässä on ollut tekemisen meininkiä.

Kaupungin liikennelaitokselta eläköityneet Matti Mäkinen ja Jouko Hakala ovat eri mieltä ratikasta.­

Tunnetusti kaikki tamperelaiset eivät ole ratikasta innoissaan. Hakalan toinen naapuri, myös TKL:n leivissä aikanaan työskennellyt Matti Mäkinen, 81, ilmoittautui vastustajien leiriin.

– Kun emmää ratikkaa tartte, en edes käytä koko julkista liikennettä. Enemmän olen bussien kannalla, bussikuskina työskennellyt Mäkinen linjasi.

– En hyväksy tuollaisia tällaiseen tuppukylään. Mutta kaipa tuohon ajan oloon tottuu.

Uteliaisuuttaan Mäkinenkin silti saapui kadulle ihmettä todistamaan.

– Sen verran utelias olen. Ja onhan se komeen näköinen, Mäkinen tunnusti.

Moni kritisoi ratikkahankkeen hintaa. Hakalan uskoa epäilijät eivät ole vieneet.

– Amatöörit puhuu. Uskon, että suunnittelijoiden laskukoneissa on ollut patterit.