Toinen ratikka toden sanoo! Täysin varusteltu kulkupeli saapuu Tampereelle viikonloppuna

Koronaviruksen vuoksi yleisö saa tyytyä aluksi pelkkään videoesittelyyn.

Tampere saa ensimmäisen lopulliseen kuosiin viimeistellyn raitiovaunun kotiin viikonloppuna. Toukokuun lopulla saapunut ensimmäinen käyttöön tuleva ratikka saapui kaupunkiin keskeneräisenä.

Ensimmäisestä vaunusta puuttuivat muun muassa osa ulkopuolen varustelusta ja sisustusmateriaalit. Toinen raitiovaunu on täysin varusteltu.

– Saamme nyt Tampereelle ratikan, joka on sekä ulko- että sisätiloiltaan valmis. Vaunun sisäpinnat on kuitenkin suojattu, jotta ne säilyvät koskemattomina vaunulla suoritettavien testien ajan, kalustopäällikkö Ali Huttunen selventää asiaa Tampereen Raitiotie Oy:n tiedotteessa.

Tampereen ratikka on ensimmäinen Škoda Transtech Oy:n valmistama pikaraitiotievaunu. Se on esteetön, tilava, ilmastoitu ja suunniteltu erityisesti pohjoisen olosuhteisiin. Raitiovaunu on 37,3 metriä pitkä, 3,6 metriä korkea ja 2,65 metriä leveä ja sen paino on ilman matkustajia 56,8 tonnia, mikä tekee siitä tähän mennessä kooltaan suurimman Pohjoismaissa valmistetun raitiovaunun.

Kokonsa ja ominaisuuksiensa lisäksi vaunusta tekee erityisen se, että se on tamperelaisten kanssa yhdessä suunniteltu. Tamperelaisille on järjestetty useita tilaisuuksia tutustua vaunuun ja antaa palautetta käyttäjäkokemuksesta. Muun muassa vaunun sisustusta ja sen ratkaisuja on muokattu saadun palautteen perusteella.

– Toisessa vaunussa on jo nähtävillä muun muassa penkkeihin suunniteltu kuosi, Huttunen vinkkaa.

Tampereen Raitiotie Oy:n oli määrä esitellä syyskuussa saapuva vaunu ja Hervannan raitiotievarikko yleisölle osana Tampereen päivän juhlallisuuksia lokakuun alussa. Koronatilanteen vuoksi tilaisuutta ei järjestetä vaan yleisölle tarjotaan aluksi mahdollisuus tutustua vaunuun videon välityksellä.

– Haluamme tarjota kaikille tamperelaisille tasapuolisen mahdollisuuden tutustua Tampereen ratikkaan. Voimassa olevien kokoontumisrajoitusten vuoksi ja koronaviruksen leviämisen estämiseksi meille jäi ainoaksi vaihtoehdoksi siirtää tilaisuutta kohti turvallisempia aikoja ja keskittyä tässä vaiheessa kaluston esittelyyn verkon välityksellä, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö kertoo.

– Tarkoituksenamme on esitellä vaunu yleisölle livenä, kun koeajot aloitetaan keskustassa vuoden lopulla. Varikon avoimet ovet -tapahtuma järjestetään mahdollisuuksien mukaan ensi vuonna.

Kolmas ratikka saadaan Tampereelle lokakuussa. Kaikki vaunuille tehtävät tyyppikokeet ajetaan kolmella vaunulla syys-lokakuun aikana.